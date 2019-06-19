Протяженность подъездной дороги составляет почти 2 км, ее текущий ремонт был начат 4 мая и уже сейчас подрядчик выполнил работы почти на 95% и планирует сдать объект раньше намеченного срока на 45 дней. - Мы уже положили асфальт. Осталось сделать обочины, расставить знаки и сделать разметку. Вся техника и материалы были в достаточном объеме, - пояснил начальник участка Марат Айтимбетов. По словам подрядчика, единственная сложность проекта заключалась в большом количестве съездов, протяженность которых превышала 300 метров. В качестве рабочих на объект были привлечены и местные жители. - Мы сдадим объект раньше намеченного срока примерно на 30-40 дней. Начали мы вовремя. Рабочих привлекали из села, чтобы закончить работы раньше и не доставлять неудобств жителям, - рассказал представитель подрядной организации Аганес Минасян. Поселок Алгабас считается одним из крупных населенных пунктов в районе, поэтому ремонта дорожного полотна сельчане ждали давно. Проектно-сметная документация была разработана еще в прошлом году, но средства были выделены лишь этой весной. - Эта дорога была построена в 1988 году. Каждая весна для нас, жителей поселка, это целое испытание. Здесь всего два километра, но ремонта мы ждали долго. Сейчас мы очень рады, надеемся новый асфальт прослужит нам долго, - сообщил житель села Нурболат Узакбаев. Необходимо отметить, что в прошлом году в районе также было отремонтировано свыше 10 километров внутрипоселковых дорог в различных населенных пунктах. В текущем году за счёт областного и местного бюджетов будут отремонтированы внутрипоселковые дороги в сёлах Алгабас и районном центре.