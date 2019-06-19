В социальной сети бурно обсуждают фото, на котором запечатлено, как мама с новорожденным ребенком сидит в компании мужчин, которые распивают спиртные напитки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Также под фото в комментариях в социальной сети, неравнодушные жители города требуют, чтобы правоохранительные органы забрали ребенка у матери, так как, по их словам, жизнь малышки в опасности. Они утверждают, что женщина держит ребенка весь день на улице, и тот уже получил сильные солнечные ожоги.
Корреспонденты "МГ" нашли героев фото. Выяснилось, что 30-летняя Светлана Тихонова, которая попала на фото с ребенком, знает об этом фото.
- Все думают, что если сижу в окружении мужчин, значит, пью. А я алкоголь вообще не употребляю и не курю. Да, действительно, я сидела с мужиками, но они все знакомые моего сожителя Александра, от которого я родила дочь Кристину, - заявила женщина.
Также женщина рассказала, что она родила девочку 9 дней назад.
- Роды прошли без осложнений, с ребенком все хорошо. Молоко у меня есть, кормлю грудью. Она спокойная, правда, иногда капризничает. Мы с ней очень часто гуляем на свежем воздухе. Только немного малышка обгорела на солнце, но ничего страшного, ее я мажу кремом. Пособие еще не оформила, так что, пока нужны деньги на питание, одежду и подгузники. Если кто-то может помочь с вещами для ребенка, прошу позвонить по номеру 8 702 397 22 81. Когда совсем туго, попрошайничаю на рынке. Прохожие подают немного, на эти деньги сразу закупаю еду. Живем у своих знакомых на квартире, потому что своего угла у нас нет. Вообще хотим жить в поселке Бударино, там у Александра была работа в одном из крестьянских хозяйств. Да и спокойнее там, мало людей, тишина, - рассказала Светлана.
Мама малышки рассказала, что у нее есть еще старшая 12-летняя дочь. Девочка живет с родителями отца в другом городе.
- Он разбился на машине 6 лет назад. Сейчас я сожительствую с Александром, - добавила женщина.
Сожитель Светланы Александр говорит, что временно не работает.
- Ну я так, иногда выпиваю, конечно, по случаям. Например, сегодня мой день рождения. Надеюсь, скоро уедем в поселок, помогать в одно КХ по хозяйству, - сказал Александр.
Старший инспектор отделения ювенальной полиции УП города Уральск Мадина Куспанова рассказала, что 18 июня был осуществлен выезд по адресу, где проживает семья с новорожденным.
- Было установлено, что у Светланы Тихоновой на руках грудной ребенок, который появился на свет 10 июня этого года. Сама женщина не организована, нигде не работает. Также вчера участковыми инспекторами по делам несовершеннолетних были обследованы условия проживания, которые не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Дома очень грязно, вещи разбросаны, в квартире имеется запах алкоголя и табака. Условий для проживания ребенка нет, в связи с этим Светлана была поставлена на учет как родитель, не исполняющий обязанности по обучению, содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. Теперь решается вопрос о помещении ребенка в детскую больницу. Сегодня уже с отделом опеки мы выехали, чтобы забрать и поместить ребенка в больницу, - пояснила Мадина Куспанова.
Также Мадина Куспанова рассказала, что ранее Тихонова состояла на учете со старшей дочерью.
- У Светланы есть неоднократные приводы в опорный пункт, она привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство. Также была множество раз замечена за распитием алкогольных напитков, - дополнила старший инспектор.
К слову, это уже не первая история, связанная с детьми на улице.
Напомним
, не так давно в редакцию "МГ" очевидцы прислали фото, на котором видно, как маленькая девочка вместе со своей тетей лазает по мусорным контейнерам, стоящим во дворах в микрорайоне Северо-Восток, в поисках еды. Как выяснилось, у этой девочки есть мама Айша Жарлыгасова, которая живет в квартире, набитой мусором, и в которой водятся тараканы. По словам соседей, из этой квартиры идет постоянная вонь. Айша признала, что не в состоянии сама прокормить своих дочерей. Поэтому старшая дочь пока находится в центре поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 24 апреля комиссией по делам несовершеннолетних и защите при акимате города Уральск было решено двухлетнюю Арай поместить в многопрофильную детскую больницу. После чего было принято решение ограничить в родительских правах
Айшу Жарлыгасову.
Фото Медета МЕДРЕСОВА