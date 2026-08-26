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Происшествия Социум

Где не будет горячей воды в Уральске с 27 августа

Отключения будут периодическими в течение месяца.
Кристина Кобина
Где не будет горячей воды в Уральске с 27 августа
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Подготовку к гидравлическим испытаниям тепломагистрали № 7 и связанных с ней внутриквартальных сетей начнут 26 августа 2026 года. Об этом рассказали в АО "Жайыктеплоэнерго".

График и параметры испытаний

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  • С 26 августа - подготовительные работы.
  • С 09:00 27 августа - запуск испытаний на прочность и плотность под давлением до 16 атмосфер. Процедура будет периодически повторяться в течение месяца.

Испытания затронут следующие улицы и районы города:

  • Проспекты: Н. Назарбаева, Абая;
  • Улицы: А. Кердери, Курмангазы, Т. Масина, Ескалиева, Сарайшык, Ж. Молдагалиева, Г. Караша, К. Жумагалиева;
  • Ориентиры и районы: ЗКГУ, ДВД, Областная больница, завод "Зенит", "Гидроприбор", районы "Школьника" и "Юбиляра".

- На время проверок на тепловых пунктах и узлах управления необходимо полностью отключить внутреннее отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Категорически запрещено находиться рядом с трубопроводами и тепловыми колодцами, а также проводить любые работы вблизи них. Сети, успешно прошедшие проверку, подключат досрочно с возобновлением подачи горячей воды, - пояснили в ЖТЭ.

При обнаружении порывов или утечек тепла АО "Жайыктеплоэнерго" просит звонить и сообщать по номерам: 24-04-08, 24-01-63.

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