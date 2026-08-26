Где не будет горячей воды в Уральске с 27 августа

Подготовку к гидравлическим испытаниям тепломагистрали № 7 и связанных с ней внутриквартальных сетей начнут 26 августа 2026 года. Об этом рассказали в АО "Жайыктеплоэнерго".

График и параметры испытаний

С 26 августа - подготовительные работы.

С 09:00 27 августа - запуск испытаний на прочность и плотность под давлением до 16 атмосфер. Процедура будет периодически повторяться в течение месяца.

Испытания затронут следующие улицы и районы города:

Проспекты: Н. Назарбаева, Абая;

Улицы: А. Кердери, Курмангазы, Т. Масина, Ескалиева, Сарайшык, Ж. Молдагалиева, Г. Караша, К. Жумагалиева;

Ориентиры и районы: ЗКГУ, ДВД, Областная больница, завод "Зенит", "Гидроприбор", районы "Школьника" и "Юбиляра".

- На время проверок на тепловых пунктах и узлах управления необходимо полностью отключить внутреннее отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Категорически запрещено находиться рядом с трубопроводами и тепловыми колодцами, а также проводить любые работы вблизи них. Сети, успешно прошедшие проверку, подключат досрочно с возобновлением подачи горячей воды, - пояснили в ЖТЭ.

При обнаружении порывов или утечек тепла АО "Жайыктеплоэнерго" просит звонить и сообщать по номерам: 24-04-08, 24-01-63.