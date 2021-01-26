Однако точное расположение видеокамер полицейские не дают, ссылаясь на то, что об их расположении узнают преступники, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Два месяца назад на встрече директора департамента партнерства Агентства по противодействию коррупции РК Расула Медетова и первого заместителя ДП ЗКО Жанболата Жаншина стало известно, что в Уральске к 1 декабря 2020 года начнут работать видеокамеры на дорогах, которые будут фиксировать нарушения, в том числе превышение скорости автомобилистами. Однако с этого момента прошло почти два месяца, а в департаменте так и не сообщили о включенных камерах за 870 миллионов тенге.
Журналисты "МГ" решили разобраться и обратились за комментариями к Жанболату Жаншину.
Он отметил, что в 2020 году на приобретение и установку камер, интеллектуальных перекрестков и скоростемеров было выделено 870 миллионов тенге. На эти деньги планировалось установить 200 камер "Безопасный двор", которые будут подключены к ЦОУ (центр оперативного управления), 40 скоростемеров и 14 интеллектуальных перекрестков. Подрядной организацией, предоставляющей данные услуги, является ТОО "ЛинкС".
- В связи с пандемией была задержка поставки оборудования. Но оно полностью соответствуют техническим характеристикам. Из них уже установлено 197 камер "Безопасный двор", все скоростемеры. Еще осталось установить 14 интеллектуальных перекрестков, - рассказал Жанболат Жаншин.
Но ответить, когда их включат, заместитель департамента полиции ЗКО - затруднился.
- Как только мы все установим, мы выступим и через СМИ сообщим населению об этом, - отметил он.
Также Жанболат Жаншин пообещал, что перед каждым скоростемером они установят предупреждающий знак.
Однако автомобилисты утверждают, что видели, как перед новыми установленными камерами "расчерчивали" асфальт.
- Мы это делали для того, чтобы в дальнейшем установить стоп-линию, дополнительно будет знак "Стоп", - заверил Жаншин.
Между тем в редакцию стали поступать сообщения от уральцев о том, что на некоторых участках дорог города антирадары реагируют на новые камеры, но при этом дорожные знаки об ограничении скоростного режима не установлены.
- Если сейчас где-то реагирует радар на новые камеры, то, скорее всего, они работают в тестовом режиме и на жителях ЗКО это никак не отразится, штрафов за нарушения не будет. После подключения в любом случае один месяц камеры будут работать в тестовом режиме. К примеру, мы включали камеру по желаевской трассе, сбоев никаких не было и качество хорошее, - рассказал первый заместитель ДП ЗКО.
Директор ТОО "ЛинкС" Лев Кремнев отметил, что действительно услуги по предоставлению дорожной безопасности предоставляют они.
- Все камеры отличного качества и соответствуют всем характеристикам, - заявил Лев Кремнев.
К слову, редакция "МГ" направила официальный запрос на получение информации, где конкретно будут располагаться 200 камер "Безопасный двор", 40 скоростемеров и 14 интеллектуальных перекрестков.
В департаменте полиции указали точное расположение скоростемеров и интеллектуальных перекрестков, а вот о расположении 200 камер по программе "Безопасный двор" информацию раскрывать не стали, объясняя это тем, что об их расположении не должны знать преступники.
40 скоростемеров будут установлены по адресам (в 2 стороны):
1. ул. Жамбыла, напротив дома №229 (ограничение - 60 км/ч);
2. ул. С.Датова, посередине пойменного моста (озеро Песчаное), напротив трансформатора (ограничение - 60 км/ч);
3. ул. С.Датова, между 1-м и 2-м поворотом на Вторую дачную, напротив указателя 258 км, р-н автобусных остановок с 2-х сторон (ограничение - 60 км/ч);
4. ул. С.Датова, на спуске с путепровода «Автобусный парк», напротив световой опоры №117 (ограничение - 40 км/ч);
5. ул. С.Датова, при движении в северном направлении, напротив автосалона «Бипек-авто», мкрн Строитель (ограничение - 40 км/ч);
6. ул. С.Датова, 51, напротив АЗС «Петрол» (ограничение - 60 км/ч);
7. автодорога Уральск-Желаево, на подходе к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе автобусной остановки «4-й мкрн», световая опора № 2 (ограничение - 40 км/ч);
8. автодорога Уральск-Желаево, при движении в восточном направлении, на подходе к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенного на пересечении с ул. Кунаева, световая опора № 16 (ограничение - 60 км/ч);
9. автодорога Уральск-Желаево, д. 7, напротив КФ «Казкон» (ограничение - 60 км/ч);
10. автодорога Уральск-Желаево, при движении в восточном направлении на подходе к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе поворота на ТД «Маяк», напротив световой опоры №68 (ограничение - 60 км/ч);
11. автодорога Уральск-Желаево, на въезде в черту населенного пункта г. Уральск со стороны с.Дарьинск, рядом со световой опорой №131 (ограничение - 60 км/ч);
12. автодорога Уральск-Таскала-гр.РФ, между Окружным шоссе и ул. Айткулова (ограничение - 60 км/ч);
13. автодорога Уральск-Таскала-гр.РФ, между ул. Т. Ханным и ул. 7 км (ограничение - 40 км/ч);
14. ул. Чаганная Дамба, посередине от ул. Азербайджанской до памятника Махамбету и Исатаю (ограничение - 40 км/ч);
15. ул. Чаганная Дамба, посередине от перекрестка Исатая-Махамбета до автобусной остановки «Динамо» (ограничение - 60 км/ч);
16. ул. Исатая-Махамбета (прежнее наименование ул.Чагано-Набережная), напротив дома №50 (ограничение - 40 км/ч);
17. ул. Курмангалиева, напротив детского сада №43 и №41 - ул.Курмангалиева, 3/2 и 5/3 (ограничение - 60 км/ч);
18. ул. Курмангалиева, между ул. Чуйкова и ул. Панфилова (ограничение - 60 км/ч);
19. Объездное шоссе в районе АЗС «НЕФТЕК», ул. Рыбокомбинат, 5А (ограничение - 40 км/ч);
20. ул. Белая казарма, д.1Г (ограничение - 40 км/ч);
21. ул. Кольцевая при движении в северном направлении (в сторону п. Деркул) на подходе к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному на повороте в кардиологию, световая опора №36 (ограничение - 40 км/ч);
22. ул. Кольцевая при движении в северном направлении (в сторону п. Деркул) на подходе к нерегулируемому пешеходному переходу, напротив здания по ул.Молодежная, д.8/2 (ограничение - 60 км/ч);
23. ул. Шолохова, д. 11/8, нанапротив АЗС «Бином» (ограничение - 60 км/ч);
24. ул. Шолохова, напротив ТД «Парасат», ул. Есенжанова, 42/4 (ограничение - 60 км/ч);
25. пр. Абулхаир хана, на световой опоре №73, расположенной на пересечении ул. У.Громовой и ул. Оракбаева (ограничение - 40 км/ч);
26. пр. Абулхаир хана, на световой опоре №92, на подходах к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе автобусной остановки «Жигули» (ограничение - 40 км/ч);
27. пр. Абулхаир хана, напротив д. 2/1 (ограничение - 40 км/ч);
28. пр. Н.Назарбаева, напротив НК «Сиберия», пр. Н. Назарбаева, д. 200 (ограничение - 60 км/ч);
29. пр. Абая, спуск с путепровода АТП-1, напротив д.246/6 (ограничение - 40 км/ч);
30. пр. Абая, напротив д. 107, на подходах к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе автобусной остановки «Научно-техническая библиотека»(ограничение - 40 км/ч);
31. пр. Абая, на световой опоре №185, на подходе к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе автобусной остановки «Ледовый дворец»(ограничение - 40 км/ч);
32. ул.Гагарина, рядом с путепроводом «АТП-1», напротив световой опоре №3 на подходе к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенного в районе автобусной остановки «СОШ №22» (ограничение - 60 км/ч);
33. ул. Есенжанова, на световых опорах №14 и 15 рядом с нерегулируемым пешеходным переходом, расположенным в районе пересечения с ул. Конкина (ограничение - 40 км/ч);
34. ул. Тайманова, напротив ресторана «Махаббат», д. 242 (ограничение - 60 км/ч);
35. ул. Жангир хана, напротив д. 25, вблизи с ул. 25-Чапаевская дивизия (ограничение - 60 км/ч);
36. ул. Жангир хана, напротив д. 50 (ограничение - 60 км/ч);
37. ул. Жангир хана, напротив ЗКАТУ (ограничение - 40 км/ч);
38. ул. Брусиловского, напротив дома 26 (ограничение - 60 км/ч);
39. ул. Алексея Черекаева (прежнее наименование ул.Деповская) напротив д. 30 (ограничение - 60 км/ч).
40. ул. Исатая-Махамбета (прежнее наименование ул.Ч.Набережная), д. 84 напротив ЦОНа (ограничение - 60 км/ч);
Адреса запланированной установки 14 интеллектуальных перекрестков:
Список адресов 200 камер видеонаблюдения по линии общественной безопасности.
Места для проведения мирных собраний и митингов - 19 шт.
- пр. Абая - ул. Айтиева;
- пр. Н. Назарбаева - ул. Сарайшык;
- ул. Шолохова - ул. С. Тюленина;
- ул. Шолохова - ул. Курмангалиева;
- пр. Н. Назарбаева - ул. Карева;
- пр. Н. Назарбаева - пр. Евразия;
- пр. Абулхаихана – ул. Толе Би;
- ул. Курмангазы - ул. М. Маметовой;
- ул. Мухита - ул. Сарайшык;
- ул. Мухита - ул. М. Ихсанова;
- ул. С. Датова - пр. Абулхаир хана;
- ул. С. Датова - ул. М. Шолохова;
- ул. А. Тайманова - ул. А. Молдагуловой;
- ул. Жангир хана - ул. Азербайджанская.
1. Набережная реки Урал - 5 камер
2. Сквер Нефтяников и геологов - 7 камер
3. Сквер имени Маншук Маметовой - 7 камер
Места для проведения шествий и демонстраций - 5 шт.
1. По улице Чагано-Набережная - от ул. Пугачёва до ул. Сарайшык необходимо
установить 5 камер
Остальные места установки – 176 шт.
1. По трассе Уральск-Желаево - 5 шт.;
2. Городской парк культуры и отдыха - 6 шт.;
3. Парк К. Мырза-Али - 4 шт.;
4. СИЗО по ул. Скоробогатова - 3 шт.;
5. На трассе Уральск-Атырау - 2 шт.;
6. Окружное шоссе - 5 шт.;
7. По ул. Конкина - 2 шт.;
8. По ул. Азербайджанская - 2 шт.;
9. По ул. Сабыра Рахимова - 1 шт.;
10. По ул. Жангир хана - 7 шт.;
11. По трассе Уральск-Саратов - 6 шт.;
12. По ул. Шарабасова - 1 шт.;
13. По ул. С.Датована - 4 шт.;
14. Старая мечеть - 1 шт.;
15. Железнодорожный вокзал - 1 шт.;
16. По ул. Гагарина - 1 шт.;
17. По ул. Иманова - 1 шт.;
18. По ул. Иманова - 1 шт.;
19. По ул. Январцевская - 1 шт.;
20. По ул.Мясокомбинат - 1 шт.;
21. По ул. Шукурова - 1 шт.;
22. По ул. Гагарина - 3 шт.;
23. По ул. Каспий - 1 шт.;
24. По ул. Согласия - 1 шт.;
25. По ул. Яблоневая - 1 шт.;
26. По ул. Соколиная - 1 шт.;
27. По ул. Московская - 1 шт.;
28. По ул. Самал - 1 шт.;
29. По ул. Московская - 1 шт.;
30. По ул. Московская - 1 шт.;
31. По ул. Абдолова - 1 шт.;
32. По ул. Абдолова - 1 шт.;
33. По ул. Кызылжарская - 1 шт.;
34. По ул. Объездная - 1 шт.;
35. По ул. Циолковского - 1 шт.;
36. По ул.Курмангазы - 1 шт.;
37. По ул. Кокчетавская - 2 шт.;
38. По ул. К. Мусина - 1 шт.;
39. По ул. Махамбета Акына - 1 шт.;
40. По ул. Абулхаир хана - 1 шт.;
41. По ул. Штыбы - 1 шт.;
42. По ул. Карбышева - 1 шт.;
43. По ул. А.Черекаева - 1 шт.;
44. На путепроводе - 3 шт.;
45. По ул. Январцевская - 1 шт.;
46. По ул. А.Черекаева - 1 шт.;
47. По ул. Жамбыла - 4 шт.;
48. По ул. Зрелова - 1 шт.;
49. Дворы по пр. Абая, по ул. Молдаванская - 1 шт.;
50. Двор в мкрн Женис - 1 шт.;
51. Дворы в мкрн Кунаева - 1 шт.;
52. По ул. Циолковского (двор) - 1 шт.;
53. Мкрн Кунаева - 3 шт.;
54. Дворы по ул. Гагарина - 1 шт.;
55. По ул. Гагарина - 1 шт.;
56. пр. Абулхаир хана - 3 шт.;
57. мкрн Женис - 3 шт.;
58. мкрн Строитель - 2 шт.;
59. По ул. Толе би - 1 шт.;
60. По ул. Мухита - 1 шт.;
61. По ул. А. Тайманова - 1 шт.;
62. По ул. А. Молдагуловой - 1 шт.;
63. По ул. Сдыкова - 1 шт.;
64. По ул. И.Тайманова - 1 шт.;
65. По ул. X. Доспанова - 1 шт.;
66. По пр. Н. Назарбаева - 6 шт.;
67. Новая мечеть по пр. Абая - 1 шт.;
68. По ул. Мухита - 3 шт.;
69. По пр. Абая - 3 шт.;
70. По ул. Аманжолова - 3 шт.;
71. По ул. Курмангазы - 5 шт.;
72. По ул. Т.Масина - 1 шт.;
73. По ул. Досмухамедова - 1 шт.;
74. По ул. А. Молдагулова - 3 шт.;
75. По ул. Маметова - 1 шт.;
76. По ул. Неусыпова - 2 шт.;
77. По ул. Хусаинова - 2 шт.;
78. По ул. Ескалиева - 2 шт.;
79. По ул. Ихсанова - 2 шт.;
80. По ул. 8 Марта - 1 шт.;
81. По ул. Телецентр - 1 шт.;
82. По ул. Нурпеисова угол ул. Елизарова - 1 шт.;
83. По ул. Т. Масина - 1 шт.;
84. По ул. Кердери - 3 шт.;
85. По ул. Сарайшык - 1 шт.;
86. По пр. Н. Назарбаева - 5 шт.;
87. По ул. Ихсанова - 1 шт.;
88. По ул. Ж. Молдагалиева - 1 шт.;
89. По Ул. Карева - 1 шт.;
90. По ул. Досмухамедова - 1 шт.;
91. 5 мкрн - 1 шт.;
92. По ул. 2-ой строительный переулок - 1 шт.;
93. По ул. Балластная строение 1 - 1 шт.;
94. п. Желаево - 1 шт.;
95. район ТЭЦ - 1 шт.;
96. район лыжной базы "Динамо" - 1 шт.;
97. По ул. Чапаева - 1 шт.;
98. По ул. Алматинская - 1 шт.;
99. По ул. А.Аримулина - 1 шт.
К слову, по словам Жанболата Жаншина, в настоящее время в Уральске установлено 406 камер, из них 66 - видеонаблюдения с выводом в ЦОУ и 340 камер безопасный двор с выводом в участковые пункты.
Все камеры, установленные в областном центре, находятся на балансе ДП ЗКО.
- По районам области установлено 395 камер, из них 57 на балансе ДП ЗКО и 338 в МИО, - заключил Жанболат Жаншин.
Фото Медета МЕДРЕСОВА