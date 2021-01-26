пр. Абая - ул. Айтиева; пр. Н. Назарбаева - ул. Сарайшык; ул. Шолохова - ул. С. Тюленина; ул. Шолохова - ул. Курмангалиева; пр. Н. Назарбаева - ул. Карева; пр. Н. Назарбаева - пр. Евразия; пр. Абулхаихана – ул. Толе Би; ул. Курмангазы - ул. М. Маметовой; ул. Мухита - ул. Сарайшык; ул. Мухита - ул. М. Ихсанова; ул. С. Датова - пр. Абулхаир хана; ул. С. Датова - ул. М. Шолохова; ул. А. Тайманова - ул. А. Молдагуловой; ул. Жангир хана - ул. Азербайджанская.

Два месяца назад на встрече директора департамента партнерства Агентства по противодействию коррупции РК Расула Медетова и первого заместителя ДП ЗКО Жанболата Жаншина стало известно, что в Уральске к 1 декабря 2020 года начнут работать видеокамеры на дорогах, которые будут фиксировать нарушения, в том числе превышение скорости автомобилистами. Однако с этого момента прошло почти два месяца, а в департаменте так и не сообщили о включенных камерах за 870 миллионов тенге. Журналисты "МГ" решили разобраться и обратились за комментариями к Жанболату Жаншину. Он отметил, что в 2020 году на приобретение и установку камер, интеллектуальных перекрестков и скоростемеров было выделено 870 миллионов тенге. На эти деньги планировалось установить 200 камер "Безопасный двор", которые будут подключены к ЦОУ (центр оперативного управления), 40 скоростемеров и 14 интеллектуальных перекрестков. Подрядной организацией, предоставляющей данные услуги, является ТОО "ЛинкС". - В связи с пандемией была задержка поставки оборудования. Но оно полностью соответствуют техническим характеристикам. Из них уже установлено 197 камер "Безопасный двор", все скоростемеры. Еще осталось установить 14 интеллектуальных перекрестков, - рассказал Жанболат Жаншин. Но ответить, когда их включат, заместитель департамента полиции ЗКО - затруднился. - Как только мы все установим, мы выступим и через СМИ сообщим населению об этом, - отметил он. Также Жанболат Жаншин пообещал, что перед каждым скоростемером они установят предупреждающий знак. Однако автомобилисты утверждают, что видели, как перед новыми установленными камерами "расчерчивали" асфальт. - Мы это делали для того, чтобы в дальнейшем установить стоп-линию, дополнительно будет знак "Стоп", - заверил Жаншин. Между тем в редакцию стали поступать сообщения от уральцев о том, что на некоторых участках дорог города антирадары реагируют на новые камеры, но при этом дорожные знаки об ограничении скоростного режима не установлены. - Если сейчас где-то реагирует радар на новые камеры, то, скорее всего, они работают в тестовом режиме и на жителях ЗКО это никак не отразится, штрафов за нарушения не будет. После подключения в любом случае один месяц камеры будут работать в тестовом режиме. К примеру, мы включали камеру по желаевской трассе, сбоев никаких не было и качество хорошее, - рассказал первый заместитель ДП ЗКО. Директор ТОО "ЛинкС" Лев Кремнев отметил, что действительно услуги по предоставлению дорожной безопасности предоставляют они. - Все камеры отличного качества и соответствуют всем характеристикам, - заявил Лев Кремнев. К слову, редакция "МГ" направила официальный запрос на получение информации, где конкретно будут располагаться 200 камер "Безопасный двор", 40 скоростемеров и 14 интеллектуальных перекрестков. В департаменте полиции указали точное расположение скоростемеров и интеллектуальных перекрестков, а вот о расположении 200 камер по программе "Безопасный двор" информацию раскрывать не стали, объясняя это тем, что об их расположении не должны знать преступники.1. ул. Жамбыла, напротив дома №229 (ограничение - 60 км/ч); 2. ул. С.Датова, посередине пойменного моста (озеро Песчаное), напротив трансформатора (ограничение - 60 км/ч); 3. ул. С.Датова, между 1-м и 2-м поворотом на Вторую дачную, напротив указателя 258 км, р-н автобусных остановок с 2-х сторон (ограничение - 60 км/ч); 4. ул. С.Датова, на спуске с путепровода «Автобусный парк», напротив световой опоры №117 (ограничение - 40 км/ч); 5. ул. С.Датова, при движении в северном направлении, напротив автосалона «Бипек-авто», мкрн Строитель (ограничение - 40 км/ч); 6. ул. С.Датова, 51, напротив АЗС «Петрол» (ограничение - 60 км/ч); 7. автодорога Уральск-Желаево, на подходе к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе автобусной остановки «4-й мкрн», световая опора № 2 (ограничение - 40 км/ч); 8. автодорога Уральск-Желаево, при движении в восточном направлении, на подходе к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенного на пересечении с ул. Кунаева, световая опора № 16 (ограничение - 60 км/ч); 9. автодорога Уральск-Желаево, д. 7, напротив КФ «Казкон» (ограничение - 60 км/ч); 10. автодорога Уральск-Желаево, при движении в восточном направлении на подходе к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе поворота на ТД «Маяк», напротив световой опоры №68 (ограничение - 60 км/ч); 11. автодорога Уральск-Желаево, на въезде в черту населенного пункта г. Уральск со стороны с.Дарьинск, рядом со световой опорой №131 (ограничение - 60 км/ч); 12. автодорога Уральск-Таскала-гр.РФ, между Окружным шоссе и ул. Айткулова (ограничение - 60 км/ч); 13. автодорога Уральск-Таскала-гр.РФ, между ул. Т. Ханным и ул. 7 км (ограничение - 40 км/ч); 14. ул. Чаганная Дамба, посередине от ул. Азербайджанской до памятника Махамбету и Исатаю (ограничение - 40 км/ч); 15. ул. Чаганная Дамба, посередине от перекрестка Исатая-Махамбета до автобусной остановки «Динамо» (ограничение - 60 км/ч); 16. ул. Исатая-Махамбета (прежнее наименование ул.Чагано-Набережная), напротив дома №50 (ограничение - 40 км/ч); 17. ул. Курмангалиева, напротив детского сада №43 и №41 - ул.Курмангалиева, 3/2 и 5/3 (ограничение - 60 км/ч); 18. ул. Курмангалиева, между ул. Чуйкова и ул. Панфилова (ограничение - 60 км/ч); 19. Объездное шоссе в районе АЗС «НЕФТЕК», ул. Рыбокомбинат, 5А (ограничение - 40 км/ч); 20. ул. Белая казарма, д.1Г (ограничение - 40 км/ч); 21. ул. Кольцевая при движении в северном направлении (в сторону п. Деркул) на подходе к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному на повороте в кардиологию, световая опора №36 (ограничение - 40 км/ч); 22. ул. Кольцевая при движении в северном направлении (в сторону п. Деркул) на подходе к нерегулируемому пешеходному переходу, напротив здания по ул.Молодежная, д.8/2 (ограничение - 60 км/ч); 23. ул. Шолохова, д. 11/8, нанапротив АЗС «Бином» (ограничение - 60 км/ч); 24. ул. Шолохова, напротив ТД «Парасат», ул. Есенжанова, 42/4 (ограничение - 60 км/ч); 25. пр. Абулхаир хана, на световой опоре №73, расположенной на пересечении ул. У.Громовой и ул. Оракбаева (ограничение - 40 км/ч); 26. пр. Абулхаир хана, на световой опоре №92, на подходах к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе автобусной остановки «Жигули» (ограничение - 40 км/ч); 27. пр. Абулхаир хана, напротив д. 2/1 (ограничение - 40 км/ч); 28. пр. Н.Назарбаева, напротив НК «Сиберия», пр. Н. Назарбаева, д. 200 (ограничение - 60 км/ч); 29. пр. Абая, спуск с путепровода АТП-1, напротив д.246/6 (ограничение - 40 км/ч); 30. пр. Абая, напротив д. 107, на подходах к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе автобусной остановки «Научно-техническая библиотека»(ограничение - 40 км/ч); 31. пр. Абая, на световой опоре №185, на подходе к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе автобусной остановки «Ледовый дворец»(ограничение - 40 км/ч); 32. ул.Гагарина, рядом с путепроводом «АТП-1», напротив световой опоре №3 на подходе к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенного в районе автобусной остановки «СОШ №22» (ограничение - 60 км/ч); 33. ул. Есенжанова, на световых опорах №14 и 15 рядом с нерегулируемым пешеходным переходом, расположенным в районе пересечения с ул. Конкина (ограничение - 40 км/ч); 34. ул. Тайманова, напротив ресторана «Махаббат», д. 242 (ограничение - 60 км/ч); 35. ул. Жангир хана, напротив д. 25, вблизи с ул. 25-Чапаевская дивизия (ограничение - 60 км/ч); 36. ул. Жангир хана, напротив д. 50 (ограничение - 60 км/ч); 37. ул. Жангир хана, напротив ЗКАТУ (ограничение - 40 км/ч); 38. ул. Брусиловского, напротив дома 26 (ограничение - 60 км/ч); 39. ул. Алексея Черекаева (прежнее наименование ул.Деповская) напротив д. 30 (ограничение - 60 км/ч). 40. ул. Исатая-Махамбета (прежнее наименование ул.Ч.Набережная), д. 84 напротив ЦОНа (ограничение - 60 км/ч);1. Набережная реки Урал - 5 камер 2. Сквер Нефтяников и геологов - 7 камер 3. Сквер имени Маншук Маметовой - 7 камер1. По улице Чагано-Набережная - от ул. Пугачёва до ул. Сарайшык необходимо установить 5 камер1. По трассе Уральск-Желаево - 5 шт.; 2. Городской парк культуры и отдыха - 6 шт.; 3. Парк К. Мырза-Али - 4 шт.; 4. СИЗО по ул. Скоробогатова - 3 шт.; 5. На трассе Уральск-Атырау - 2 шт.; 6. Окружное шоссе - 5 шт.; 7. По ул. Конкина - 2 шт.; 8. По ул. Азербайджанская - 2 шт.; 9. По ул. Сабыра Рахимова - 1 шт.; 10. По ул. Жангир хана - 7 шт.; 11. По трассе Уральск-Саратов - 6 шт.; 12. По ул. Шарабасова - 1 шт.; 13. По ул. С.Датована - 4 шт.; 14. Старая мечеть - 1 шт.; 15. Железнодорожный вокзал - 1 шт.; 16. По ул. Гагарина - 1 шт.; 17. По ул. Иманова - 1 шт.; 18. По ул. Иманова - 1 шт.; 19. По ул. Январцевская - 1 шт.; 20. По ул.Мясокомбинат - 1 шт.; 21. По ул. Шукурова - 1 шт.; 22. По ул. Гагарина - 3 шт.; 23. По ул. Каспий - 1 шт.; 24. По ул. Согласия - 1 шт.; 25. По ул. Яблоневая - 1 шт.; 26. По ул. Соколиная - 1 шт.; 27. По ул. Московская - 1 шт.; 28. По ул. Самал - 1 шт.; 29. По ул. Московская - 1 шт.; 30. По ул. Московская - 1 шт.; 31. По ул. Абдолова - 1 шт.; 32. По ул. Абдолова - 1 шт.; 33. По ул. Кызылжарская - 1 шт.; 34. По ул. Объездная - 1 шт.; 35. По ул. Циолковского - 1 шт.; 36. По ул.Курмангазы - 1 шт.; 37. По ул. Кокчетавская - 2 шт.; 38. По ул. К. Мусина - 1 шт.; 39. По ул. Махамбета Акына - 1 шт.; 40. По ул. Абулхаир хана - 1 шт.; 41. По ул. Штыбы - 1 шт.; 42. По ул. Карбышева - 1 шт.; 43. По ул. А.Черекаева - 1 шт.; 44. На путепроводе - 3 шт.; 45. По ул. Январцевская - 1 шт.; 46. По ул. А.Черекаева - 1 шт.; 47. По ул. Жамбыла - 4 шт.; 48. По ул. Зрелова - 1 шт.; 49. Дворы по пр. Абая, по ул. Молдаванская - 1 шт.; 50. Двор в мкрн Женис - 1 шт.; 51. Дворы в мкрн Кунаева - 1 шт.; 52. По ул. Циолковского (двор) - 1 шт.; 53. Мкрн Кунаева - 3 шт.; 54. Дворы по ул. Гагарина - 1 шт.; 55. По ул. Гагарина - 1 шт.; 56. пр. Абулхаир хана - 3 шт.; 57. мкрн Женис - 3 шт.; 58. мкрн Строитель - 2 шт.; 59. По ул. Толе би - 1 шт.; 60. По ул. Мухита - 1 шт.; 61. По ул. А. Тайманова - 1 шт.; 62. По ул. А. Молдагуловой - 1 шт.; 63. По ул. Сдыкова - 1 шт.; 64. По ул. И.Тайманова - 1 шт.; 65. По ул. X. Доспанова - 1 шт.; 66. По пр. Н. Назарбаева - 6 шт.; 67. Новая мечеть по пр. Абая - 1 шт.; 68. По ул. Мухита - 3 шт.; 69. По пр. Абая - 3 шт.; 70. По ул. Аманжолова - 3 шт.; 71. По ул. Курмангазы - 5 шт.; 72. По ул. Т.Масина - 1 шт.; 73. По ул. Досмухамедова - 1 шт.; 74. По ул. А. Молдагулова - 3 шт.; 75. По ул. Маметова - 1 шт.; 76. По ул. Неусыпова - 2 шт.; 77. По ул. Хусаинова - 2 шт.; 78. По ул. Ескалиева - 2 шт.; 79. По ул. Ихсанова - 2 шт.; 80. По ул. 8 Марта - 1 шт.; 81. По ул. Телецентр - 1 шт.; 82. По ул. Нурпеисова угол ул. Елизарова - 1 шт.; 83. По ул. Т. Масина - 1 шт.; 84. По ул. Кердери - 3 шт.; 85. По ул. Сарайшык - 1 шт.; 86. По пр. Н. Назарбаева - 5 шт.; 87. По ул. Ихсанова - 1 шт.; 88. По ул. Ж. Молдагалиева - 1 шт.; 89. По Ул. Карева - 1 шт.; 90. По ул. Досмухамедова - 1 шт.; 91. 5 мкрн - 1 шт.; 92. По ул. 2-ой строительный переулок - 1 шт.; 93. По ул. Балластная строение 1 - 1 шт.; 94. п. Желаево - 1 шт.; 95. район ТЭЦ - 1 шт.; 96. район лыжной базы "Динамо" - 1 шт.; 97. По ул. Чапаева - 1 шт.; 98. По ул. Алматинская - 1 шт.; 99. По ул. А.Аримулина - 1 шт. К слову, по словам Жанболата Жаншина, в настоящее время в Уральске установлено 406 камер, из них 66 - видеонаблюдения с выводом в ЦОУ и 340 камер безопасный двор с выводом в участковые пункты. Все камеры, установленные в областном центре, находятся на балансе ДП ЗКО. - По районам области установлено 395 камер, из них 57 на балансе ДП ЗКО и 338 в МИО, - заключил Жанболат Жаншин.