Иллюстративное фото из архива "МГ" - Во время пандемии остро встал вопрос с достоверностью медицинской статистики. Регионы в погоне за рейтингами из страха наказания скрывают реальное положение дел, распыляя средства и сводя на нет все предпринимаемые усилия. Мы обязаны знать истинные показатели здоровья населения, чтобы принимать обоснованные управленческие решения, от которых напрямую зависит судьба пациентов, - сказал Токаев на расширенном заседании правительства. Президент отметил, что следует срочно организовать статистически достоверное исследование по реальной картине заболеваемости в разрезе всех регионов и возрастных групп. - Оно должно быть проведено в течение месяца и периодически обновляться. Это особенно важно при определении режима обучения школьников и введении карантинных ограничений для бизнеса и граждан. Нужно извлекать уроки и действовать шаблонно, - заключил президент. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.