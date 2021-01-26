Иллюстративное фото из архива "МГ" В телеграм-канале МВК по нераспространению COVID-19 сообщили, что в Казахстане зарегистрировано 73 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, из них в ЗКО - 14. Стоит отметить, что самый высокий показатель смертности за неделю от коронавирусной инфекции зафиксирован в Алматы и ЗКО - по 14 случаев, затем на втором месте идет Алматинская область - 12 случаев, в остальных регионах численность смертей менее 10.За все время пандемии в Республике Казахстан зарегистрировано 2 476 случаев с летальным исходом.