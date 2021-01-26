Такое предложение прозвучало сегодня, 26 января, на заседании оперативного штаба в акимате ЗКО, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». На заседании оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в ЗКО, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев отметил, что в области наблюдается рост заболеваемости COVID-19. - Только с 1 по 25 января в области было зарегистрировано 1269 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в ЗКО. Из них наибольшее количество заразившихся COVID-19 приходится на жителей Уральска - 537 случаев. На втором месте по количеству заболевших район Байтерек, там было зарегистрировано 251 случай и в Бурлинском районе - 193 человека, - пояснил Мухамгали Арыспаев. Также он отметил, что согласно последнему постановлению в области были ужесточены карантинные меры, был введен локдаун по выходным. - Была приостановлена работа саун и  SPA-центров, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, торговых домов и центров, непродовольственных магазинов. По воскресеньям приостановлена работа продовольственных и непродовольственных открытых рынков, - напомнил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО. Далее он предложил приостановить работу общественного транспорта по выходным дням. - Поэтому хочу предложить приостановить работу общественного транспорта в выходные дни до 7 февраля и в это время пока автобусы не будут выходить на линию провести полную дезинфекцию транспорта, - сказал Мухамгали Арыспаев. - Это не нанесет большой урон населению, потому что работа рынков и торговых центров приостановлена в выходные. На что Гали Искалиев заявил, что те жесткие меры, которые предложил главный санврач ЗКО будут введены, работа общественного транспорта будет приостановлена в выходные. Напомним, 21 января вышло новое постановление главного государственного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, согласно которому в области ужесточается карантин, вводится локдаун по выходным. К тому же 21 января ЗКО вошла в "красную" зону по темпам прироста заболевших COVID-19.