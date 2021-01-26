Иллюстративное фото из архива "МГ" - Вопрос по качеству местных дорог. Фактически две трети находятся в плохом состоянии. Это регулярно вызывает нарекания со стороны граждан. Какие меры принимаются для решения данной проблемы? Ее надо решать, - обратился Токаев к акиму Западно-Казахстанской области на заседании правительства. Президент также отметил, что в области есть проблема с электросетями. - Да, Касым-Жомарт Кемелевич, у нас очень большое количество сельских населенных пунктов - 426. В связи с этим сеть местных дорог большая. Вы правильно сказали, у нас на начало прошлого года был 31 процент удовлетворительных дорог. За год мы 192 километра местных дорог отремонтировали, но все равно доля местных дорог в удовлетворительном состоянии составляет всего 34 процента. Мы сейчас готовим соответствующую проектно-сметную документацию на новые дороги, и вместе с соответствующим министерством эта работа будет продолжаться, чтобы улучшить показатели, - сказал аким ЗКО. - Это вообще-то проблемы, которые имеют свою предысторию на протяжении целого ряда лет. По разным причинам эти вопросы не решались, но сейчас, я думаю, правительство должно обратить внимание на самые актуальные проблемы, которые имеются в области. Область имеет стратегическое значение, граничит с Российской Федерацией, и соответствующие проблемы должны решаться, - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.