Трагедия произошла 25 января, в квартире дома №18 по улице Артыгалиева. Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиев рассказал, что в помещении произошло возгорание домашних вещей, мебели и кровли. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. – В квартире обнаружен труп 88-летнего хозяина квартиры. Полностью ликвидировать пожар удалось в 23.37. На месте пожара работали 26 сотрудников ДЧС ЗКО и восемь единиц техники. Причины пожара и виновные устанавливаются. Призываем жителей области строго соблюдать требования пожарной безопасности, - отметил Мереке Жумагалиев. К слову, с начала года на территории области произошло 29 пожаров, 16 из которых - в жилом секторе.