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Социум Экономика

Генеральным директором АО «Мангистаумунайгаз» назначен гражданин Китая

Это решение принято Советом директоров в рамках кадровой ротации, которая проводится каждые три года согласно Соглашению акционеров.
Жулдызхан Хасангалиева
Генеральным директором АО «Мангистаумунайгаз» назначен гражданин Китая

На официальной странице «Казмунайгаз» сообщили, что 2 декабря 2024 года новым генеральным директором АО «Мангистаумунайгаз» назначен Вэнь Цзяцзюнь. Это решение принято Советом директоров в рамках кадровой ротации, которая проводится каждые три года согласно Соглашению акционеров.

Вэнь Цзяцзюнь родился 19 сентября 1978 года в КНР.  Окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина (магистр техники и технологии по направлению «Геология и разведка полезных ископаемых»). Трудовую деятельность начал в 2005 году с должности инженера производственно-технического отдела компании «CNDOC». 2005-2024 годах работал в АО «СНПС – Ай Дан Мунай»: прошел путь от ведущего супервайзера до президента данной компании. С мая по декабрь 2024 года занимал должность первого заместителя генерального директора ММГ.

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Также сообщается, что первым заместителем генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» назначен Болат Сейтмаганбетов. Он родился 12 февраля 1971 года в селе Тущыкудук Мангистауского района. Сейтмаганбетов окончил Казахский политехнический институт по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и «Алматы менеджмент университет» (магистр делового администрирования).  Трудовую деятельность начал в 1993 году оператором по добыче нефти и газа ПУ «Каламкасмунайгаз». В разные годы работал здесь инженером-технологом, ведущим инженером, начальником цеха, начальником производственного управления. С февраля 2022 года по декабрь 2024 года был начальником производственного управления «Жетыбаймунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз».

Вместе с тем, в социальных сетях распространяется информация, что генеральный директор Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Галымжан Жусанбаев подал заявление об увольнении. Пока официальных заявлений от него или руководства завода нет.

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