Автоматизированный экологический контроль на АНПЗ: Курс на чистую окружающую среду

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) внедрил передовые технологии для контроля выбросов в атмосферу. На четырех ключевых технологических установках предприятия запущена автоматизированная система мониторинга (АСМ), позволяющая в режиме реального времени отслеживать концентрацию вредных веществ в дымовых газах. Система установлена на производстве тепла и электроэнергии, установках прокалки нефтяного кокса, каталитического риформинга и ароматических углеводородов, являющихся основными источниками выбросов завода.Как работает АСМПо словам руководителя отдела охраны окружающей среды ТОО «

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) внедрил передовые технологии для контроля выбросов в атмосферу. На четырех ключевых технологических установках предприятия запущена автоматизированная система мониторинга (АСМ), позволяющая в режиме реального времени отслеживать концентрацию вредных веществ в дымовых газах. Система установлена на производстве тепла и электроэнергии, установках прокалки нефтяного кокса, каталитического риформинга и ароматических углеводородов, являющихся основными источниками выбросов завода.

Как работает АСМ

По словам руководителя отдела охраны окружающей среды ТОО «АНПЗ» Абзала Темирова, на заводе действует 21 технологическая установка, из которых только четыре подпадают под Правила ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля. Эти четыре установки выделяют более 500 тонн выбросов в атмосферу ежегодно, что требует строгого контроля. АСМ обеспечивает непрерывный мониторинг концентраций таких веществ, как сернистый ангидрид, оксид азота, угарный газ, сажа и другие компоненты. Данные передаются каждые 20 минут через систему Национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов в контролирующие органы. Это позволяет заводу своевременно корректировать производственные процессы, минимизируя воздействие на окружающую среду.

Руководитель департамента экологии Атырауской области Сапар Турсынбеков подчеркнул:

«В случае, если датчики или газоанализаторы на установках выйдут из строя, информация об этом немедленно поступит в департамент. После этого мы оперативно приступим к проверке».

Перспективы до 2031 года

В рамках долгосрочного плана, рассчитанного до 2031 года, АНПЗ сосредоточен на энергосбережении, снижении потребления ресурсов и сокращении выбросов в атмосферу. Эти меры соответствуют современным стандартам экологической безопасности и мировым практикам устойчивого развития.

Экологические технологии — вклад в будущее региона

Внедрение автоматизированной системы мониторинга на АНПЗ является важным шагом в обеспечении экологической безопасности. Реальный контроль выбросов и обмен данными с государственными органами укрепляют доверие общества к деятельности предприятия. Работа АНПЗ демонстрирует, как крупные промышленные компании могут успешно использовать инновационные технологии для достижения экологических целей. Этот подход становится примером для всего региона, показывая, что промышленность и охрана окружающей среды могут гармонично сосуществовать.