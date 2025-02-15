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Спорт

Геннадий Головкин поздравил хоккеистов из Казахстана с «золотом» на Азиаде

В финальном матче сборная Казахстана одержала уверенную победу над Японией со счетом 5:0.
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Геннадий Головкин поздравил хоккеистов из Казахстана с «золотом» на Азиаде

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана поздравил мужскую сборную Казахстана по хоккею с завоеванием золотых медалей зимних Азиатских игр в Харбине-2025.

— Поздравляю мужскую сборную Казахстана и весь тренерский штаб с "золотом" Азиатских игр в Харбине! Я лично присутствовал на всех играх нашей сборной и видел, с какой самоотдачей игроки каждый раз выходят на лед, показывая сплоченную игру. Вы в очередной раз доказали, что являетесь лидерами азиатского хоккея. Весь Казахстан сегодня был с вами, спасибо за радость победы в заключительный день Азиатских игр-2025, — сказал Геннадий Головкин

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В финальном матче сборная Казахстана одержала уверенную победу над Японией со счетом 5:0.

Ранее Головкина встретили в раздевалке женской сборной Казахстана.

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