Головкина и Мырзабосынова встретили в раздевалке женской сборной Казахстана

После игры в раздевалку зашли министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, а также президент НОК РК Геннадий Головкин.

После игры в раздевалку зашли министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, а также президент НОК РК Геннадий Головкин, сообщает пресс-служба КФХ.

Появление руководителей отечественного спорта было встречено спортсменками и тренерским штабом аплодисментами.

— Спасибо! Обрадовали болельщиков. Очень важная игра. Мы видим, как старались, как бились за каждую шайбу. Молодцы, гордимся. Важен каждый матч. Увидели мастерство. Всей командой воедино болеем, давайте, дерзайте. В завтрашних играх мы с вами вместе, — сказал Ербол Мырзабосынов.

В свое очередь Геннадий Головкин продолжил:

— Вы не ждите от меня ничего такого. Я вам про бокс могу рассказать. Про хоккей вы мне расскажите (смех). Но нет. Супер! Спасибо за те эмоции, что вы подарили всему Казахстану. Девчат, очень здорово. Хотим поблагодарить ваш коллектив в лице тренеров. Молодцы! Просто молодцы! Порадовали, — закончил свою речь президент НОК под овации.

Ранее мы сообщали, что Геннадий Головкин встретился со спортсменами на Азиаде-2025.