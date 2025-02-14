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Спорт

Головкина и Мырзабосынова встретили в раздевалке женской сборной Казахстана

После игры в раздевалку зашли министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, а также президент НОК РК Геннадий Головкин.
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Головкина и Мырзабосынова встретили в раздевалке женской сборной Казахстана

После игры в раздевалку зашли министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, а также президент НОК РК Геннадий Головкин, сообщает пресс-служба КФХ.

Появление руководителей отечественного спорта было встречено спортсменками и тренерским штабом аплодисментами.

 Спасибо! Обрадовали болельщиков. Очень важная игра. Мы видим, как старались, как бились за каждую шайбу. Молодцы, гордимся. Важен каждый матч. Увидели мастерство. Всей командой воедино болеем, давайте, дерзайте. В завтрашних играх мы с вами вместе, — сказал Ербол Мырзабосынов.

В свое очередь Геннадий Головкин продолжил:

 Вы не ждите от меня ничего такого. Я вам про бокс могу рассказать. Про хоккей вы мне расскажите (смех). Но нет. Супер! Спасибо за те эмоции, что вы подарили всему Казахстану. Девчат, очень здорово. Хотим поблагодарить ваш коллектив в лице тренеров. Молодцы! Просто молодцы! Порадовали, — закончил свою речь президент НОК под овации.

Ранее мы сообщали, что Геннадий Головкин встретился со спортсменами на Азиаде-2025.

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