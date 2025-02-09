Геннадий Головкин встретился со спортсменами на Азиаде-2025

IX зимние Азиатские игры-2025 проходят в Харбине с 7 по 14 февраля.

Глава НОК Казахстана и министр туризма и спорта поздравили спортсменов с первыми завоеванными наградами и пожелали им успешного выступления в предстоящих соревнованиях.

— Поздравляю наших спортсменов, кто сегодня поднялся на пьедестал. Ваш сегодняшний успех — результат кропотливой работы, терпения и преданности спорту. Рад находиться здесь вместе с вами и понимаю, насколько для вас важно и ответственно выступать на Азиатских играх, представлять нашу страну на таком крупном спортивном событии. Каждый вносит свой вклад в общий успех. И мы ценим вашу самоотдачу во время выступлений. Желаю всем ярких побед и новых достижений, — сказал Геннадий Головкин.

IX зимние Азиатские игры-2025 проходят в Харбине с 7 по 14 февраля. В копилке сборной Казахстана на сегодняшний три серебряные медали.

Ранее выяснилось, что Казахстан сыграет против Англии в отборе на Евро.