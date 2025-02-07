Казахстан сыграет против Англии в отборе на Евро

Чемпионат Европы среди молодежных команд 2027 года пройдет в Албании и Сербии.
Группы отборочного турнира к молодежному Евро-2027:
А: Испания, Румыния, Финляндия, Косово, Кипр, Сан-Марино.
В: Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия, Азербайджан, Гибралтар.
С: Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова, Люксембург, Эстония.
D: Англия, Ирландия, Словакия, Молдавия, Казахстан, Андорра.
E: Италия, Польша, Швеция, Северная Македония, Черногория, Армения.
F: Германия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Латвия, Мальта.
G: Нидерланды, Норвегия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина.
Н: Украина, Хорватия, Венгрия, Турция, Литва.
I: Дания, Бельгия, Австрия, Уэльс, Беларусь.
Календарь отборочного цикла
Групповой этап:
17-25 марта 2025 года;
2-10 июня 2025 года;
1-9 сентября 2025 года;
6-14 октября 2025 года;
10-18 ноября 2025 года;
23-31 марта 2026 года;
21 сентября — 6 октября 2026 года.
Стыковые матчи:
9-17 ноября 2026 года.
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