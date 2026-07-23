Генпрокуратура выступила с обращением к казахстанцам из-за старта предвыборной агитации

В Казахстане с 18:01 23 июля официально стартует предвыборная агитация, которая завершится в полночь 22 августа. В связи со стартом кампании с официальным обращением выступила Генеральная прокуратура РК, напомнив ключевые правила и ограничения.

В надзорном ведомстве пояснили, какими способами участники процесса могут продвигать свои программы.

- Агитация осуществляется через СМИ и онлайн-платформы, путем проведения публичных предвыборных мероприятий и распространения агитационных материалов, - сказано в обращении.

Отдельный блок правил касается работы средств массовой информации и интернет-ресурсов. В частности, агитационные материалы строго запрещено размещать в новостных и аналитических блоках.

- СМИ обязаны объективно освещать выборную кампанию кандидатов, политических партий без искажения целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними, - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, редакциям и блогерам напомнили о недопустимости публикаций, запятнывающих честь, достоинство или деловую репутацию участников выборов. Также вводится прямой запрет на работу корреспондентов, задействованных в гонке.

- Журналисты, должностные лица редакций СМИ, зарегистрированные кандидатами либо их доверенными лицами, не вправе участвовать в освещении выборов через СМИ, - говорится в тексте обращения.

В надзорном органе добавили, что всем политическим объединениям должны быть предоставлены равные возможности для размещения материалов на платной основе.

Жесткие требования предъявляются и к самим наглядным материалам: на них обязательно указываются данные заказчика, изготовителя и источник оплаты. Анонимная агитация, равно как и материалы, отпечатанные за рубежом или оставшиеся с прошлых выборов, находятся вне закона.