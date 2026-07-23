Перерасход энергии и гигантский износ сетей: аким ЗКО отчитал чиновников за расточительность

В акимате ЗКО прошло совещание по вопросам энергоэффективности. В живом и онлайн-формате в нем приняли участие руководящий состав области, акимы Уральска и всех районов, а также руководители местных предприятий.

Как сообщил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Беимбет Мусин, в государственный энергетический реестр региона включены 1 087 субъектов.

Результаты прошлогоднего мониторинга оказались неутешительными: специалисты проанализировали работу 648 госучреждений и в 293 из них выявили превышение норм потребления энергии. Мусин также подчеркнул, что при госзакупках чиновникам нужно строго следить за тем, чтобы закупаемое оборудование соответствовало требованиям энергоэффективности.

Отдельно на совещании подняли тему состояния инфраструктуры. Износ электрических сетей в ЗКО на сегодня составляет 75,43%. Несмотря на это, за последние три года фактические потери электроэнергии удалось снизить с 15,41% до 13%. По расчетам специалистов, снижение технических потерь всего на 1% позволяет экономить около 30 млн тенге в год.

Нариман Турегалиев напомнил, что рациональное использование ресурсов и постепенный переход к "зеленой экономике" - это прямое поручение президента. Глава региона предупредил подчиненных, что халатного отношения к экономике средств не потерпит.