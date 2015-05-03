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Шоу-бизнес

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила девочку

У английского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон родился второй ребенок сообщает ТопНьюс. Герцогиня Кембриджская Кэтрин родила девочку, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение Кенсингтонского дворца, официальной резиденции Кейт и ее супруга, принца Уильяма. Согласно сообщению, ребенок родился в 08:34 по местному времени (10:34 мск). Супруг Кейт Уильям присутствовал при появлении на свет принцессы, которая стала четвертой в череде престолонаследия.Роды прошли без осложнений в лондонском госпитале святой Марии. Отметим, что в этой больнице 33 года назад родился и сам принц
gorod
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила девочку
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df86f307_1
У английского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон родился второй ребенок сообщает ТопНьюс. Герцогиня Кембриджская Кэтрин родила девочку, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение Кенсингтонского дворца, официальной резиденции Кейт и ее супруга, принца Уильяма. Согласно сообщению, ребенок родился в 08:34 по местному времени (10:34 мск). Супруг Кейт Уильям присутствовал при появлении на свет принцессы, которая стала четвертой в череде престолонаследия.Роды прошли без осложнений в лондонском госпитале святой Марии. Отметим, что в этой больнице 33 года назад родился и сам принц Уильям, а два года назад первый сын четы — принц Джордж. У здания госпиталя собрались сотни лондонцев, которые желали лично присутствовать при объявлении о рождении наследника или наследницы престола, передает LifeNews. Буквально через несколько часов новоиспеченные родители впервые продемонстрировали британской общественности новорожденную дочку. Это произошло, когда молодые родители покидали столичную больницу святой Марии (Saint Mary Hospital) и ненадолго появились на ступенях центрального входа, чтобы удовлетворить любопытство сотен собравшихся у роддома работников СМИ, а также рядовых британцев.
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 Девочку, завернутую в белое одеяло, держала на руках улыбающаяся Кейт Миддлтон, одетая в лимонно-белое платье. Мать с дочерью сопровождал счастливый отец — принц Уильям. Показав себя журналистам и кричащей от восторга публике, семья отправилась домой, сообщает НТВ. Имя принцессы по-прежнему пока не известно. Герцог и герцогиня Кембриджские — внук королевы Елизаветы II Уильям и его супруга — до момента отправки Кейт в больницу утверждали, что не знают пол будущего ребенка. В результате этот вопрос стал крайне популярным для приема ставок тотализатора. Букмекеры сообщали, что счастливчик, которому удастся угадать пол второго ребенка королевской четы, получит £ 500 тысяч. Добавим, что из больницы Кейт в случае нормальных родов выпишут на следующий день, как это принято в Великобритании.

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