Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила девочку

У английского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон родился второй ребенок сообщает ТопНьюс. Герцогиня Кембриджская Кэтрин родила девочку, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение Кенсингтонского дворца, официальной резиденции Кейт и ее супруга, принца Уильяма. Согласно сообщению, ребенок родился в 08:34 по местному времени (10:34 мск). Супруг Кейт Уильям присутствовал при появлении на свет принцессы, которая стала четвертой в череде престолонаследия.Роды прошли без осложнений в лондонском госпитале святой Марии. Отметим, что в этой больнице 33 года назад родился и сам принц