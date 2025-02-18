Гибель рабочих в руднике: названа предварительная причина трагедии

Трагедия произошла 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт", которая принадлежит корпорации "Казахмыс". Тогда в пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что за зоной обрушения остались 7 работников шахты. Позже будут найдены их тела.

ТОО «Корпорация Казахмыс» назвали предварительную причину трагедии.

— По предварительным данным, произошел взрыв природного газа, что нехарактерно для рудников Корпорации «Казахмыс». Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Создана специальная государственная комиссия для расследования трагедии. ТОО «Корпорация Казахмыс» оказывает полное содействие в выяснении всех обстоятельств произошедшего. Руководство и коллектив Казахмыс приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, - говорится в сообщении компании.

На предприятии также заявили, что окажут всю необходимую помощь семьям погибших на руднике Жомарт, предусмотренной коллективным договором.