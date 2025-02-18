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Происшествия Социум

Гибель рабочих в руднике: названа предварительная причина трагедии

На руднике погибли семь работников Казахмыса.
Дана Рахметова
Гибель рабочих в руднике: названа предварительная причина трагедии

Трагедия произошла 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт", которая принадлежит корпорации "Казахмыс". Тогда в пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что за зоной обрушения остались 7 работников шахты. Позже будут найдены их тела. 

ТОО «Корпорация Казахмыс» назвали предварительную причину трагедии. 

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— По предварительным данным, произошел взрыв природного газа, что нехарактерно для рудников Корпорации «Казахмыс». Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Создана специальная государственная комиссия для расследования трагедии. ТОО «Корпорация Казахмыс» оказывает полное содействие в выяснении всех обстоятельств произошедшего. Руководство и коллектив Казахмыс приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, - говорится в сообщении компании.

На предприятии также заявили, что окажут всю необходимую помощь семьям погибших на руднике Жомарт, предусмотренной коллективным договором.

— В целях социальной и материальной поддержки, в том числе компенсации морального вреда, семьям погибших будут выплачены 10-кратный средний годовой заработок работника, а также более 2 млн тенге на организацию похорон. Также предусмотрены ежемесячные выплаты по потере кормильца, оплата обучения детей, погашение кредитов и займов погибших работников и иные виды помощи по обращению членов семьи, - заявили в компании.

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