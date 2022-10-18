Гибель рабочих в сточных водах в Уральске: комиссия назвала виновных
Материалы проверки передадут в правоохранительные органы, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото Медета Медресова
24 августа на КНС-2 произошла трагедия. При проведении ремонтных работ погибли два сотрудника ТОО «Батыс су арнасы», они утонули в сточных водах.
Как сообщил заместитель руководителя управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов, на днях завершилось расследование комиссии по факту гибели рабочих предприятия.
–По результатам расследования выявлена 100% вина работодателя. Материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства, - сообщил Туйгинбетов.
Генеральный директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов заявил, что не согласен с таким решением комиссии. По его словам, чтобы винить работодателя, необходимо выяснить причину произошедшей трагедии.
– По акту проверки, которую предоставила трудовая инспекция, не выяснены причины, по которым произошёл несчастный случай, а именно почему вырвало крышку задвижки. Мы предоставили все документы, что данная служба получала средства индивидуальной защиты для безопасного проведения работы. Есть журналы, где они расписывались, что получили их. Есть журналы инструктажей о том, что проходили обучение. Они были обучены для производства таких видов работ. Члены комиссии ссылаются, что нет каких-то инструкций по замене задвижек, но таких инструкций в природе не существует. Это то же самое, что электрику дать инструкцию по замене лампочки. Абсурд полнейший, - говорит Ануар Аркенов.
По его словам, они подготовили возражение и будут оспаривать заключение комиссии. Кроме этого, Ануар Аркенов усомнился в компетенции тех, кто проводил это расследование.
– Мне кажется, что они не имеют ни малейшего представления о том, как эти работы должны проводиться. Мы предоставили должностные инструкции обоих слесарей, которые погибли. Они были специалистами пятого разряда. У них чётко было прописано, что они должны делать. Перед началом работы они должны были полностью убедиться, что обеспечена безопасность работ - это спецсредства, ремни безопасности, инструменты, готовность места работы. Валить всю вину на работодателя, я считаю, неправильно. Ежедневно таких работ по городу проводиться на 10-15 объектах, штат предприятия более 80 человек. Физически ни я, ни мой заместитель по производству каждую такую аварию не может контролировать. Если я буду перепроверять работу каждого слесаря, то зачем мне вообще нужны слесари? - подчеркнул Ануар Аркенов.
Генеральный директор предприятия подозревает, что причиной трагедии могло стать то, что вместо старых болтов не поставили новые.
– Во время осмотра места происшествия никто даже не удосужился посмотреть, ставились ли новые болты сотрудниками или нет. Ни одного нового болта найдено не было. Более того, никто не осмотрел саму крышку, которую вырвали. Комиссия этот факт не установила, - заключил Аркенов.
Между тем в пресс-службе департамента полиции сообщили, что по факту гибели рабочих продолжается досудебное расследование по статье 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда».
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