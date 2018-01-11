ГЭН сейчас располагается в здании бывшего детского сада в центре города по улице 8 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления образования ЗКО Шолпан КАДЫРОВОЙ, строительство нового здания для гимназии начнется в 2019-2020 году. - Планируется, что новое здание для гимназии эстетического направления на 600 мест будет построено в микрорайоне Жулдыз. Его строительство запланировано на 2019-2020 годы, - пояснила руководитель областного управления образования. Напомним, что здание СОШ №31 планируют снести в 2019 году и построить на его месте новое.