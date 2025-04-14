Глава фонда «НеМолчи.kz» Дина Тансари задержана в Черногории

Общественницу и основательницу казахстанского фонда помощи жертвам насилия «НеМолчи.kz» Дину Тансари задержали в Черногории. Об этом она сообщила в социальных сетях.

– Меня только что задержали, привезли в полицию города Подгорица. Завтра будет суд по экстрадиции. Я не знаю, что решит этот суд. До утра сказали задержать полиции Черногории. В общем, завтра будет понятно. Я не понимаю с чем связан арест, можно было просто привезти меня на суд. Но именно до утра меня хотят задержать. Друзья прошу поддержки, я не знаю чем всё это закончится, но я надеюсь, что меня не экстрадируют, - говорит Дина Тансари в распространяемом видео.

Отметим, что общественница с 2023 года находится в розыске. Её подозревают в распространении заведомо ложной информации, нарушении неприкосновенности частной жизни и мошенничестве.