Глава Казахстана опроверг слухи о грядущей девальвации

Фото с сайта business-mangystau.kz Президент РК Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о грядущей девальвации, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. "Ничего не будет после выборов такого резкого. Как работали, так и будем работать. Никаких предпосылок нет, я уже предупреждал, если что намечается, я сам скажу. Было колебание в связи с российским рублем, сейчас, как вы видите, стабильно, никаких таких планов не намечается", - заявил Президент на пресс-конференции в Акорде, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли девальвация после выборов в РК. "Другой вопрос - мы работаем над свободно плавающи