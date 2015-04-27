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Глава Казахстана опроверг слухи о грядущей девальвации

Фото с сайта business-mangystau.kz Президент РК Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о грядущей девальвации, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. "Ничего не будет после выборов такого резкого. Как работали, так и будем работать. Никаких предпосылок нет, я уже предупреждал, если что намечается, я сам скажу. Было колебание в связи с российским рублем, сейчас, как вы видите, стабильно, никаких таких планов не намечается", - заявил Президент на пресс-конференции в Акорде, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли девальвация после выборов в РК. "Другой вопрос - мы работаем над свободно плавающи
Marat
Глава Казахстана опроверг слухи о грядущей девальвации
Фото с сайта business-mangystau.kz
Фото с сайта business-mangystau.kz
 Фото с сайта business-mangystau.kz Президент РК Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о грядущей девальвации, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. "Ничего не будет после выборов такого резкого. Как работали, так и будем работать. Никаких предпосылок нет, я уже предупреждал, если что намечается, я сам скажу. Было колебание в связи с российским рублем, сейчас, как вы видите, стабильно, никаких таких планов не намечается", - заявил Президент на пресс-конференции в Акорде, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли девальвация после выборов в РК. "Другой вопрос - мы работаем над свободно плавающим курсом тенге - таргетированием, но это сложный вопрос, мы решаем его с МВФ, это будет происходить не ранее чем через пять лет", - добавил он. Напомним, 26 апреля в Казахстане прошли внеочередные выборы президента Казахстана. Явка избирателей на выборах составила более 95 процентов. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии РК, за Нурсултана Назарбаева проголосовало 97,7 процента казахстанцев.

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