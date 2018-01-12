Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 6 декабря 2017 года в поселке Жана омир на чабанской точке Кукеншеген был обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением в грудную клетку . - Сотрудниками полиции ДВД ЗКО за совершение данного преступления был установлен и задержан 47-летний житель г.Уральска, - пояснили в ДВД ЗКО. По словам акима Сырымского района Тулегена ТУРЕГАЛИЕВА, убитый работал более 15 лет пастухом, он пас скот у частников. - Из-за чего произошла ссора между пастухом и главой крестьянского хозяйства - мне неизвестно. Убитому было более сорока лет. Он женат, однако детей у него не было. Работал на точке Кукеншеген, а сам жил в селе Подстепное Теректинского района, - рассказал Тулеген ТУРЕГАЛИЕВ. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК - "Убийство". Ведётся расследование.