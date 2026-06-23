Глава МВД РК высказался против смягчения наказания за пьяную езду

Министр МВД Ержан Саденов в преддверии Дня казахстанской полиции в интервью высказался об идее сокращения срока лишения водетелей прав за пьяную езду, передает МойГород

По мнению главы ведомства, сокращать сроки – значит поощрять пьяную езду.

“Дать послабление – значит развязать руки таким "героям". Наша задача – свести на нет эти факты и укоренить в сознании жесткую и непримиримую позицию. Абсолютная трезвость за рулем – это должно стать незыблемым принципом культуры вождения. С начала года по вине таких горе-водителей произошло свыше 200 ДТП, в которых пострадали почти 300 человек, в том числе есть и погибшие. За каждой такой аварией стоят разрушенные семьи, искалеченные судьбы и дети, которые никогда не увидят своих родителей”, – сказал Ержан Саденов.