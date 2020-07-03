Руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек КаюповВирус - коварная штука. Он поражает и здорового и больного человека, и молодых и старых. Наиболее тяжело переносят заболевание люди старше 65 лет. Среди них наблюдается высокий процент летальности. Для них коронавирус смертельно опасен. По области зарегистрировано 2885 человек. Погибло 10 человек. 21%- завозные случаи. 79% - это контактные случаи. Темп прироста за неделю 2,6%. Вирус очень быстро распространяется.Начиная с декабря 2019 года акиматом ЗКО и управлением здравоохранения проведена большая работа по подготовке стационаров и медперсонала к борьбе с КВИ. Мы подготовили 180 инфекционных, 200 провизорных и 1800 карантинных коек. Сначала нам удавалось сдерживать этот вирус. Первые случаи заболеваний начали регистрировать в конце марта. Мы развернули провизорные и карантинные госпитали вдоль наших крупных автотрасс. В тот момент практически не было случаев заражения среди местного населения. Мы выдержали удар, который пришел из-за границы.Нарушителей дисциплины, которые нарушают режим карантина и подвергают опасности жизнь пассажиров, надо наказывать. Обо всех таких случаях сообщайте на номер 109. Работают мониторинговые группы, которые будут принимать меры по привлечению к ответственности горе-водителей.Очень много пациентов с COVID-19 обращаются в медицинские организации. Многие из них не имеют симптомов. Любое посещение таких людей медучреждений или общественных мест может представлять опасность. У нас существуют так называемые фильтры, через которые пациенты могут вызвать терапевта. Можно обратиться в тубдиспансер напрямую по телефону. Очень часто в рентген-кабинеты или КТ- лаборатории обращаются зараженные пациенты. Сейчас ограничен проход в поликлиники.Работа идет не хаотичная. Мы постоянно получаем директивные письма из Министерства здравоохранения. Карантинные меры вводятся постановлениями санитарных врачей. Протоколы лечения постоянно модифицируются. Мы учимся. Весь мир учится. Вирус неизведанный, очень опасный. Он многолик, проявляется различными симптомами, которые мы начали узнавать буквально два месяца назад. При подозрении на КВИ мы госпитализируем пациента в провизорный стационар, там проводим тестирование. При получении положительного результата пациента переводят в инфекционный стационар. В марте и апреле мы были немного расслаблены. Мелкие очаги удавалось локализовать. Всех контактных брали на карантин. Карантинные койки были заполнены. Как только был снят режим ЧП, начались массовые вспышки. У одного зараженного насчитывалось более 20 контактов . У контактных были еще контакты. Охватить весь пул лиц было крайне тяжело. Мы немного отступили и решили менять тактику.На сегодняшний день развернута 721 инфекционная койка. Вначале их было 180. 508 человек сейчас лечатся от КВИ. Заполнено более 70% коек. В провизорных стационарах мы развернули 444 койки. Там насчитывается 241 человек. Мы начинаем искать возможность открыть дополнительные койки. Во втором корпусе областной многопрофильной больницы сделан ремонт силами КПО Б.В. Мы там собираемся развернуть дополнительно 130 провизорных коек. Это позволит снять нагрузку на саму больницу и увеличить количество дыхательных аппаратов и ИВЛ. Плюс к этому мы планируем увеличить инфекционные койки. Для этого мы будем использовать здание бывшего роддома по улице Алматинская.Врачей и медперсонала не хватает. Это очень серьезная проблема. Самый первый удар вируса приняли на себя медики. Более 150 западноказахстанских медработников заразились COVID-19. Даже после выздоровления они испытывают внутренний дискомфорт, вечерами у них может повышаться температура. Это связано с неврологией. Многие из медработников повторно идти и спасать наших жителей уже не могут. В больницах и поликлиниках осталось не более 70% медперсонала. Хочу призвать сотрудников частных центров и клиник не оставаться в стороне и прийти на помощь нашей государственной медицине. Мы испытываем ежедневное давление.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.