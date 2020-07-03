Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, всего на утро 3 июля по республике зарегистрировано 1501 случай СOVID-19. - В Западно-Казахстанской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 50 случаев ковида, все зараженные зарегистрированы как бессимптомные носители болезни, - отметили в межведомственной комиссии. К слову, всего по области зафиксировано 2935 случаев заболевания коронавирусной инфекции и 10 летальных случаев. Стоит отметить, также за прошедшие сутки выздоровели 37 человек.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.