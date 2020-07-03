Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, 1 июля в 21.21 на пульт диспетчерской службы поступил вызов о том, что в микрорайоне Атырау горит СТО общей площадью 150 квадратных метров. - Пожар был полностью потушен в 22.56. В тушении было задействовано 5 единиц техники и 17 человек личного состава, - пояснили в ведомстве. К слову, все обошлось без жертв и пострадавших. Причина и ущерб устанавливаются.

