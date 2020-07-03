В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что с 15 по 30 июня в регионе проходило оперативно-профилактическое мероприятие "Подросток". Во время ОПМ инспекторы ювенальной полиции проводили рейдовые отработки во дворах, парках и местах массового скопления молодежи, развлекательных заведениях. – В результате за 16 дней оперативно-профилактических мероприятия в ОВД доставлены 602 несовершеннолетних, в том числе за совершение административного правонарушении 17 подростков, за нахождение без сопровождения законных представителей вне жилища с 23.00 до 06.00 - 583 подростка. Два факта хулиганства совершили несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет. Также выявлено 13 фактов продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года. За невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей привлечены к ответственности 18 родителей, - сообщили в полиции. К слову, на учёт отдела внутренних дел полицейские поставили 53 несовершеннолетних и 42 неблагополучных семей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.