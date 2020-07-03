Иллюстративное фото из архива "МГ" ДТП произошло 30 июня около 22.00 по улице Курмангазы. Водитель автомашины Lexus сбил 19-летнего пешехода, который переходил проезжую часть на пешеходном переходе. Водитель после наезда скрылся с места происшествия. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что потерпевшего доставили в больницу, однако от полученных травм скончался. Сотрудники полиции установили личность водителя. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.