Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 1 июля в 22.15 в доме №172/1 по улице Кердери двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа. – Ребенок остался без присмотра, мать находилась на кухне. Девочка забралась на подоконник и выпала из открытого окна. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что врачи диагностировали у малышки закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Спасатели напоминают родителям об элементарных правилах безопасности. – Обращаемся к вам с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок, поскольку это может привести к трагическим последствиям. Во избежание трагических последствий детей необходимо научить элементарным правилам безопасности в различных ситуациях. Родителям стоит должным образом контролировать времяпровождение и безопасность детей. Необходимо понимать, что за наступление смерти ребенка в результате выпадения из окна, пожара, утопления и других несчастных случаев чувство вины останется на всю жизнь. Кроме того, заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, если виновный был обязан заботиться об этом лице либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние – уголовно наказуемое деяние, - отметили в ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.