2 июля на брифинге в службе центральных коммуникаций журналисты попросили главу минздрава прокомментировать видео с вертолетом распыляющим что-то в воздухе. Видео "гуляет" в соцсетях и мессенджерах вторую неделю. Казахстанцы рассылают его друг другу и заявляют, что так "власти отравляют их иначе откуда бы взяться такому количеству зараженных в стране". - Фейк. Это видео фейк, - ответил на вопрос журналистов глава министерства здравоохранения РК Алексей Цой и попросил казахстанцев верить только проверенной информации.