26-летняя Анна Ермольчева больше года ходила по врачам и пыталась выяснить, чем она болеет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 2,5 миллиона тенге собрали казахстанцы жительнице Уральска на обследование в Корее   У Анны Еромольчевой есть 4-летний сын и муж. Больше года назад ее начали мучить сильные головные боли, когда она выходила на солнце. Спустя еще полгода у нее начались приступы, сильные опоясывающие боли в области живота вплоть до потери сознания. Женщина быстро похудела более чем на 15 килограммов. На протяжении всего этого времени у нее держалась высокая температура, которую было сложно сбить. Молодая мама после первых симптомов обратилась за помощью к врачам, в частные клиники. За год она прошла многих специалистов по направлениям от поликлиники Уральска, съездила в Алматы, Самару РФ. Ей ставили около 15 разных диагнозов, каждый раз она покупала назначенные лекарства и принимала их, однако лучше ей не стало. Анна Ермольчева потратила на консультации врачей более миллиона тенге, но точный диагноз женщине так и не смогли установить, медики предполагают, что это онкология или сложное эндокринное заболевание. Буквально два месяца назад Анна обратилась к неравнодушным казахстанцам за материальной помощью, потому что семье не под силу было собрать 8 тысяч долларов на обследование и постановку диагноза в Корее. По словам Анны, казахстанцы собрали женщине 2,5 миллиона тенге. Еще один миллион тенге на лечение заработал ее супруг. Анна Ермольчева 5 июля отправляется в Корею. - Своим ходом мы доедем до Актобе, оттуда 5 июля я вылетаю в Алматы, после этого я отправляюсь в Сеул, в Корею. По прилету в Корею меня поместят на карантин, за который я должна оплатить 100 долларов США в день, и только потом я пройду обследование для постановки диагноза за 8 тысяч долларов США, - рассказала Анна Еромольчева. -  Денег у меня впритык, конечно, я переживаю, что может не хватить. Главное - знать причину моего заболевания. Низкий всем поклон, кто помог мне деньгами. Я благодарна каждому за шанс жить дальше. Все, кто желает помочь Анне Ермольчевой, могут перечислить деньги по следующим реквизитам на номера карт: Halyk Bank KZ 876 010 002 015 076 566, Sberbank (RUB) 4578 3200 1261 5296, Sberbank (USA) 4578 3200 1091 2703, Kaspi Cold 4400 4301 1131 6227, привязанный к номеру самой Анны 8 777 061 78 22.