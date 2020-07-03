Со слов жителей района птицефабрики, в прошлом году они были у экс-акима ЗКО Алтая Кульгинова и попросили снятый с улиц города асфальт, чтобы положить его на своих улицах. - Тогда Кульгинов поручил это экс-акиму Уральска Мурату Мукаеву, после чего во главе с ним была создана комиссия. Тогда было решено вместе с местными жителями, что асфальт появится по центральной улице Сарыарка, по ней же должны были пустить маршрутные автобусы. По подсчетам, должны были положить асфальт протяженностью 3,9 км. Работы начались еще в прошлом году, успели сделать участок в 1,1 км. В этом году их должны были продолжить, - рассказали местные жители. Также жители птицефабрики отметили, что в этом году аким города Уральска Абат Шыныбеков поручил продолжить работы по укладке асфальта именно по улице Сарыарка. - Однако аким Зачаганска Адильбек Кадыров и председатель садоводческого общества в Зачаганске приказ не выполнили и использованный асфальт начали класть на улице Жеруйык, неподалеку от которой живет сам председатель. Многие жители считают, что это невыгодно, потому что улица Жеруыйк находится рядом с основной трассой, а им нужно так, чтобы хотя бы по одной центральной улице полноценно ходили автобусы. В этом году по улице Жеруйык успели сделать примерно 300 метров дорожного покрытия. Наша инициативная группа обратилась к нынешнему акиму города с этим вопросом, тот (Абат Шыныбеков - прим. автора) позвонил акиму Зачаганска и поручил снять с улицы Жеруйык весь асфальт и отправить его на улицу Сарыарка. Теперь мы переживаем, выполнит ли обещание аким Зачаганска, - рассказал житель птицефабрики Аскар Турегалиев. Корреспонденты "МГ" связались по телефону с акимом Зачаганска Адильбеком Кадыровым, который отметил, что решение было принято исключительно для удобства жителей района. - Знаете, я не вижу там никаких проблем. По улице Жеруйык раньше ходил автобус, и мы рассчитываем, что он дальше будет ездить по этой улице, вот для этого и улучшаем состояние дороги. Для нас, как для акимата, хорошие дороги только в плюс, - отметил Адильбек Кадыров. Председатель садоводческого общества Зачаганск Асылбек Кабесов, которого обвиняют в лоббировании своих интересов, рассказал, что эта информация не достоверная, он проживает в километре от улицы Жеруйык. - Говорить о том, что я лоббирую свои интересы - не уместно. Почему выбор пал на улицу Жеруйык, потому это будет рациональнее. Мы делали ее, потому что там есть твердое основание, чтобы все-таки автобусы ездили и по улице Жеруйык, как раньше, - пояснил Асылбек Кабесов. - Мы не оставим без внимания Сарыарку, ее мы тоже будем делать. В акимате города Уральска подтвердили, что жители обращались с наболевшим вопросом дорог в микрорайоне Птицефабрика. - В этом году аким Уральска Абат Шыныбеков дал поручение первым делом весь б/у асфальт с улиц города класть на дорогу по улице Сарыарка, и если его количества не хватит, чтобы покрыть всю улицу, то тогда с разрешения жителей улицы Жеруйык взять оттуда и завершить ее полностью, - пояснили в акимате Уральска.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.