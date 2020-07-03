Семья не может позволить себе съемную квартиру, у них не осталось денег на еду и бензин, чтобы уехать к себе на родину, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Многодетная семья из Молдовы ночевала на стоянке в Уральске Фото взято из социальной сети Instagram Фото спящей семьи на асфальте появилось сегодня, 3 июля, в социальной сети Instagram на странице zhaloba_uralsk_official. Пользователи активно стали комментировать фото. - Дожили блин, неужели нельзя им чем то помочь, бедные люди, уже платить за жилье нечем наверное, - написала пользователь mirgul_askarovna. - Неужели никто не подошел, не спросил, - задала вопрос пользователь us_vvg. Журналисты приехали на стоянку во дворе дома №89 по проспекту Евразия, где было сделано фото. Как выяснилось, на асфальте пришлось ночевать многодетной семье из Молдовы: супружеская пара с четырьмя детьми и их бабушкой. Они пятый месяц не могут добраться до дома из-за карантина. - Наша страна живет за счет туризма, сейчас совсем туго стало, работы нет и соответственно заработка тоже. Мы решили поехать в Алматы, чтобы там заработать хоть какую-то копейку на жизнь. Торговали на рынке. Потом начался карантин, и мы решили вернуться обратно домой, доехали до Актобе и там с марта скитались по квартирам, - рассказывает глава семейства Иван Лешко. - Сегодня мы приехали в Уральск в два ночи, дешевую квартиру найти не смогли, вот и обустроились на этой стоянке. Мы ничего не нарушаем, законопослушные, просто жизнь застала нас врасплох. Мужчина просил журналистов ни в коем случае не фотографировать семью. - У нас на родине это постыдно, моим дочерям еще нужно выйти замуж и устроить свою жизнь, - отметил он. Кроме того, глава семейства рассказал, что у них закончились деньги на еду и бензин. - Да, с голоду, конечно, не умрем, едим хлеб да воду. Нам бы добраться до дома. Тут четверо моих внуков, старшей 20 лет, самой младшей - 9 лет. Мы тоже так устали от дороги. Из Уральска поедем в Саратов, а там и в Молдову. Конечно, если бы нам хоть чем-то помогли добрые люди, мы были бы только благодарны им. Мы не отказались бы от еды, одежды, может, кто-нибудь сможет помочь деньгами на ремонт машины и на бензин, - говорит мама Ивана Лешко Мария. Все, кто желает помочь многодетной семье из Молдовы, могут связаться с Марией по номеру телефона 8 776 357 58 90. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.