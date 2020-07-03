Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в министерстве образования и науки РК, в стране временно разрешили зачислять детей в детские сады и школы без предоставления справок о медицинском осмотре. – Абитуриентам также разрешается сдавать документы в колледжи и вузы без предъявления справок. Такое решение было принято в связи с тем, что у казахстанцев в последнее время возникли трудности при получении медицинских справок о состоянии здоровья. В обязательном поле по закреплению медицинских справок в портале электронного правительства Egov.kz будет включена дополнительная функция по предоставлению справки в более поздние сроки, для тех кто по независящим от них обстоятельствам не сможет ее получить. Дети будут зачислены в организации образования без данных документов условно до прохождения обследования, - сообщили в министерстве. Стоит отметить, что медицинские справки можно представить по мере их получения до начала учебного года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.