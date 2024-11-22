Глава RnD-проектов Allur Айгуль Ахметова получила медаль за вклад в развитие науки и образования

Руководитель RnD-проектов казахстанской автомобильной компании Allur Айгуль Ахметова получила медаль им. К. И. Сатпаева за вклад в развитие науки и образования, передает Ulysmedia.kz.Детали На торжественной церемонии, посвященной 90-летию Satbayev University и 125-летию со дня рождения выдающегося казахстанского ученого Каныша Сатпаева, руководитель RnD-проектов казахстанской автомобильной компании Allur Айгуль АХМЕТОВА была удостоена медали за вклад в развитие науки и образования. Эта награда вручается стратегическим партнерам университета, которые не только развивают промышленность страны, н

Руководитель RnD-проектов казахстанской автомобильной компании Allur Айгуль Ахметова получила медаль им. К. И. Сатпаева за вклад в развитие науки и образования, передает Ulysmedia.kz.

Детали

На торжественной церемонии, посвященной 90-летию Satbayev University и 125-летию со дня рождения выдающегося казахстанского ученого Каныша Сатпаева, руководитель RnD-проектов казахстанской автомобильной компании Allur Айгуль АХМЕТОВА была удостоена медали за вклад в развитие науки и образования. Эта награда вручается стратегическим партнерам университета, которые не только развивают промышленность страны, но и принимают активное участие в подготовке специалистов будущего.

Цитата

— Награда символизирует нашу общую работу над развитием человеческого капитала. Это результат трехлетней работы Высшей инженерной школы Allur, созданной для качественной интеграции с образовательными организациями. Мы гордимся, что эта структура уже демонстрирует ощутимые результаты. Такой подход станет основой национальной модели подготовки инженерно-технических кадров, — отметила Айгуль Сапаргалиевна.

Allur

Allur — одна из первых казахстанских компаний, кто задумался о создании целостной модели, которая позволит обучать кадры не только для современных локальных потребностей, но и для будущей инновационной экономики: компания ставит перед собой цель готовить инженеров трех направлений в рамках междисциплинарного подхода — инженер науки, инженер производства и инженер-предприниматель. Эта модель охватывает все этапы обучения — от школьного уровня до прикладной науки.

Уже сегодня результаты говорят сами за себя:

— внедрение дуальной системы обучения, которая позволяет студентам совмещать теоретические знания с практическими навыками;

— разработка дипломных проектов студентов, основанных на их опыте работы на реальном производстве.

Айгуль Ахметова также добавила, что Allur активно привлекает международный опыт, понимая, что интеграция с глобальными лидерами образования дает новый импульс развитию. Сегодня автомобильная компания работает над открытием филиалов корейских университетов в Казахстане. В Костанайской области такой филиал уже второй год функционирует на базе КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы, а в настоящее время планируется открытие на базе Рудненского индустриального университета.

Эти инициативы укрепляют образовательный потенциал региона и формируют прочный фундамент для подготовки профессионалов, способных работать в условиях новой промышленной революции.

В послании главы государства народу Казахстана 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. Это совпадает с одной из ключевых задач Allur: готовить кадры, которые соответствуют текущим запросам экономики и определяют будущее Казахстана.

— Мир стремительно движется к новым технологиям, и будущее страны зависит от квалифицированных инженеров. Именно поэтому Allur продолжает интеграцию с образовательными структурами, развивая уникальную национальную модель, — говорит советник председателя совета директоров группы компаний Allur.

Вклад компании Allur в развитие науки и образования был отмечен на значимом событии — юбилее одного из ведущих университетов страны. Это событие подчеркивает важность совместной работы по укреплению связей между образованием, промышленностью и инновациями, а также задаёт вектор для дальнейшего развития.

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