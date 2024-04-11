— На данный момент ситуация в Актобе, Костанае, Кульсары стабилизируется. Пик паводка начинается в Петропавловске, где в зону подтопления попадают в основном садоводческие товарищества. Сложная ситуация сохраняется по реке Жайык. Большая вода уже нанесла существенный урон на территории Российской Федерации и движется в сторону Уральска и Атырау. Сегодня уровень воды в реке Жайык составляет 7,2 метра и будет повышаться с каждым днем. Опасная отметка – 8,5 метров. Возведены защитные дамбы, которые позволяют сдерживать опасный уровень воды. Сейчас главная задача – защитить Уральск и Атырау. Для этого привлекли силы акиматов, МЧС, Минобороны и Нацгвардии, спецтехнику. Большую помощь оказывают волонтеры. В целях обеспечения безопасности наших граждан акимам Западно-Казахстанской и Атырауской областей поручаю в случае необходимости прибегнуть к принудительной эвакуации жителей, отказывающихся покидать дома, находящиеся в зоне подтопления. При этом все пустующие дома будут находиться под круглосуточной охраной полиции, — подчеркнул Олжас Бектенов.

— Время наступления паводков в областях различается. У некоторых жителей вызывает обеспокоенность срок подачи заявления. Нужно принимать заявления несмотря ни на какие временные ограничения. Как я уже говорил, бюрократических вопросов не должно быть, — поручил Олжас Бектенов.

Премьер-министр, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов проверил ход проводимых работ в Западно-Казахстанской области. В регионе сохраняется сложная паводковая ситуация. В этой связи премьер-министр во время облета изучил состояние русла реки Жайык. Осмотрел Узынкольское водохранилище и каскад водохранилищ в сторону Атырау. Глава правительства поручил максимально накопить воду в системе водохранилищ для снижения давления на населенные пункты. Олжас Бектенов осмотрел дамбы и поручил не сбавлять темпов работы, чтобы обеспечить максимальную защиту жизни, здоровья и имущества жителей.Кроме того, глава правительства на фоне запросов жителей поручил акиматам провести работу по разъяснению алгоритма возмещения ущерба от паводков.