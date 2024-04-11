По информации РГП «Казгидромет», вода в Урал продолжает прибывать. В селе Январцево за сутки река поднялась на 15 сантиметров. Сейчас уровень воды составляет 787 сантиметра при опасном уровне в 850 сантиметров.

В Уральске река Урал за сутки поднялась на 10 сантиметров, до опасного уровня осталось 122 сантиметра. Пик паводка в ЗКО ожидают с 15 по 17 апреля.

Урал в селе Кушум также поднялся, за сутки воды прибавилось на 13 сантиметров. Сегодня, 11 апреля, уровень воды составляет 688 сантиметров.

В селе Тайпак река Урал за сутки поднялся на 20 сантиметров, но до опасной отметки еще 440 сантиметров.

Уровень Кушумского канала сейчас составляет 786 сантиметров при опасном – 800 сантиметров. Вчера, 10 апреля, уровень воды опустился на 15 сантиметров, но сегодня поднялся на — 9.

Также небольшой подъем воды в три сантиметра замечен на реке Рубежка в селе Рубеженское.

В целом на большей части рек уровень воды падает. Напомним, что в трех городах России, расположенных вдоль Урала уровень воды превысил критическое значение. В ЗКО сохраняется сложная паводковая ситуация. В этой связи премьер-министр во время облета изучил состояние русла реки Жайык. Осмотрел Узынкольское водохранилище и каскад водохранилищ в сторону Атырау.