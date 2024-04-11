Восемь новых праздников появятся в Казахстане

На сайте министерства труда и социальной защиты населения РК сообщается, что планируется утвердить восемь новых профессиональных праздников. Проект подготовлен и размещен для обсуждения на портале «Открытые НПА».

Какие профессиональные праздники появятся:

День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля,

день работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля,

день работника метрологии – 20 мая,

день ветеринарного работника – 10 июля,

день работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября,

день работников высшего образования Республики Казахстан – 1 октября,

день работника стандартизации – 14 октября,

органов антикоррупционной службы – 18 ноября.

Предложения о введении новых профессиональных праздников поступили от государственных учреждений, отвечающих за определённые области деятельности.