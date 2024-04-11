На сайте министерства труда и социальной защиты населения РК сообщается, что планируется утвердить восемь новых профессиональных праздников. Проект подготовлен и размещен для обсуждения на портале «Открытые НПА».
Какие профессиональные праздники появятся:
- День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля,
- день работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля,
- день работника метрологии – 20 мая,
- день ветеринарного работника – 10 июля,
- день работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября,
- день работников высшего образования Республики Казахстан – 1 октября,
- день работника стандартизации – 14 октября,
- органов антикоррупционной службы – 18 ноября.
Предложения о введении новых профессиональных праздников поступили от государственных учреждений, отвечающих за определённые области деятельности.