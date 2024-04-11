В мессенджерах и соцстях распространяется информция о том, что якобы в Атырау в случае наводнения два месяца не будет электричества.

- Объявили ЧС - Женщины, дети должны покинуть по 15-16 апреля Атырау. Обучение переходит онлайн. Если вода наступит, то электричества не будет 60 дней, - говорится в сообщении.

Между тем, в оперштабе по ЧС Атырауской области прокомментировали рассылку.