КПО б.в. выделило 2 млрд тенге для помощи пострадавшим от паводков в ЗКО

В компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) выразили искреннее сочувствие всем пострадавшим от недавних паводков в отдельных регионах страны.

– На протяжении этого непростого и трудного времени, компания и партнеры по Карачаганакскому проекту, полностью поддерживают население ЗКО, и с самого начала были открыты для оказания всей необходимой поддержки по устранению последствий паводков, - отметили в компании.

В КПО подчеркнули, что недропользователь продолжает оказывать поддержку местному населению, выделяя различные ресурсы, в том числе спецтехнику для эвакуации и откачки воды, различное оборудование для обеспечения безопасности граждан, материалы для противопаводковых барьеров, медицинские принадлежности, продуктовые наборы и матрасы.

В настоящее время КПО выделяет 2 миллиарда тенге на финансирование основных работ в Бурлинском районе ЗКО по восстановлению местной инфраструктуры. Кроме того, сотрудники КПО и компаний-партнеров активно жертвуют средства в благотворительный фонд, созданный в области.

– Мы осознаем безотлагательность ситуации и как социально ответственная корпоративная компания КПО тесно сотрудничает с органами исполнительной власти ЗКО и прочими заинтересованными лицами области для оказания максимальной поддержки всем нуждающимся, - заключили в компании.

Напомним, КПО руководит разработкой и освоением Карачаганакского месторождения, одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире.