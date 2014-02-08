Главный проспект Уральска предлагают назвать Мәңгілік ел

Проспект Достык-Дружба к тому же может стать пешеходной зоной. С такими предложениями на отчетной встрече акима города Алтая КУЛЬГИНОВА с населением, что проходила 7 февраля в здании ЗКГУ им. Утемисова, выступили преподаватель этого университета Сериккали ШАРАБАСОВ и депутат городского маслихата Максот БЕРГЕН. Сериккали ШАРАБАСОВ, старший преподаватель ЗКГУ им. М. Утемисова, доктор филологических наук, профессор, обосновал предложение переименовать главный проспект тем, что название «Достык-Дружба» многих вводит в заблуждение. - Надо назвать проспект «Мәңгілік ел» и придать ему высокий статус.