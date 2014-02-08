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Социум

Главный проспект Уральска предлагают назвать Мәңгілік ел

Проспект Достык-Дружба к тому же может стать пешеходной зоной. С такими предложениями на отчетной встрече акима города Алтая КУЛЬГИНОВА с населением, что проходила 7 февраля в здании ЗКГУ им. Утемисова, выступили преподаватель этого университета Сериккали ШАРАБАСОВ и депутат городского маслихата Максот БЕРГЕН. Сериккали ШАРАБАСОВ, старший преподаватель ЗКГУ им. М. Утемисова, доктор филологических наук, профессор, обосновал предложение переименовать главный проспект тем, что название «Достык-Дружба» многих вводит в заблуждение. - Надо назвать проспект «Мәңгілік ел» и придать ему высокий статус.
Дана Рахметова
Главный проспект Уральска предлагают назвать Мәңгілік ел
sharabasov
sharabasov
Проспект Достык-Дружба к тому же может стать пешеходной зоной. С такими предложениями на отчетной встрече акима города Алтая КУЛЬГИНОВА с населением, что проходила 7 февраля в здании ЗКГУ им. Утемисова, выступили преподаватель этого университета Сериккали ШАРАБАСОВ и депутат городского маслихата Максот БЕРГЕН. Сериккали ШАРАБАСОВ, старший преподаватель ЗКГУ им. М. Утемисова, доктор филологических наук, профессор, обосновал предложение переименовать главный проспект тем, что название «Достык-Дружба» многих вводит в заблуждение. - Надо назвать проспект «Мәңгілік ел» и придать ему высокий статус. И хорошенько подумать над его состоянием. Всякие магазины понаставили свои рекламные щиты, вот бы с этим делом разобраться, - выступил Сериккали ШАРАБАСОВ. Слова Шарабасова подхватил другой выступающий - депутат городского маслихата Максот БЕРГЕН. У него идея кардинально изменить улицу и сделать проспект пешеходной зоной, чтобы по нему не ездили машины. - Здесь находится много красивых зданий, расположен один из старейших вузов Казахстана ЗКГУ (бывший пединститут, открыт в 1932 году - прим. авт.). И тут ходить уже негде, везде машины, огромная нагрузка идет. У меня есть предложение: сделать нашу главную улицу пешеходной зоной! Как было бы хорошо, если здесь будет своеобразный Арбат, будут студенты и преподаватели ходить, общаться…, - выступил Максот БЕРГЕН. Аким Алтай КУЛЬГИНОВ внимательно выслушал выступающих и сообщил, что предложение не ново, как выяснилось, с просьбами превратить проспект Достык в бульвар в акимат люди обращались и ранее. - Предложение интересное, к нам и ранее обращались с подобными просьбами. Я согласен, что на проспект идет колоссальная нагрузка - транспортный поток очень большой, много ездят грузовых машин, автобусов. Именно на проспекте сосредоточена большая часть зданий, имеющих архитектурную и историческую ценность. При этом многие старинные здания не имеют фундамента. Предложение еще интересно тем, что нам нужно сохранить оригинальность Уральска, его историческую значимость, его архитектуру.  Я, в принципе, вижу, что там можно посадить красивые деревья, поставить скамейки в духе 18 века, сделать там большой красивый бульвар. Но, как вы понимаете, нам необходимо этот вопрос согласовать с жителями города, как они отнесутся к этой идее. Естественно, нужно продумать, как будет двигаться транспорт, потоки организовать, поэтому, я считаю, нужно согласовать с уральцами. Повторюсь, в принципе, идея имеет право на жизнь, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ.
Алтай КУЛЬГИНОВ отчет

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