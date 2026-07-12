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Возможную дату конца света назвали ученые

Әсемай Талғатқызы
Возможную дату конца света назвали ученые
Фото: depositphotos.com

Ученые рассчитали, сколько времени Земля еще останется пригодной для жизни растений, передает МойГород со ссылкой на Ulysmedia.kz.

Исследование провели специалисты из Университета Колорадо в Боулдере совместно с компанией Blue Marble Space. Для прогноза они использовали трехмерную климатическую модель, которая учитывает изменения температуры, облачности, осадков, состояния океанов и циркуляции атмосферы.

Согласно результатам моделирования, растительная жизнь на Земле может существовать еще около 1,8 миллиарда лет. После этого условия на планете начнут постепенно ухудшаться и станут непригодными для большинства живых организмов.

Ученые объясняют, что по мере старения Солнце будет становиться ярче, из-за чего температура на Земле продолжит расти. Одновременно в атмосфере станет меньше углекислого газа, необходимого растениям для процесса фотосинтеза.

По мнению исследователей, со временем большая часть растительности исчезнет. Наиболее устойчивыми окажутся виды, приспособленные к засушливому климату, в том числе кактусы и растения с особым типом фотосинтеза.

Авторы работы рассмотрели два возможных сценария развития событий. Первый предполагает постепенное снижение уровня углекислого газа вследствие естественных геологических процессов, второй — дальнейший рост температуры как основной фактор изменений.

Расчеты показывают, что примерно через 1,8 миллиарда лет Земля начнет терять океаны, а повышение светимости Солнца сделает планету непригодной для жизни.

При этом исследователи отмечают, что их модель не учитывает возможную эволюцию растений и технологический прогресс человечества, которые способны повлиять на дальнейшее развитие событий. Они также не исключают, что жизнь сможет приспособиться к новым условиям или распространиться за пределы Земли.

Кроме того, ученые уже рассматривают технологии искусственного уменьшения солнечного излучения, однако их потенциальные последствия пока остаются недостаточно изученными.

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