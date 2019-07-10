В список стран, где бушует эпидемия опасных инфекций, вошли Мадагаскар, Бразилия, Конго, Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Малайзия и Филиппины, сообщает informburo.kz

воду пить из бутылок промышленного производства;

есть известные продукты, которые рекомендуют сотрудники отеля;

употреблять хорошо обработанную продукцию, не употреблять в пищу продукты, купленные у случайных торговцев, на рынках;

помнить о москитах, комарах, которые являются переносчиками особо опасных заболеваний;

носить одежду светлых тонов, чтобы легко видеть насекомых, клещей;

применять репелленты и средства, отпугивающие насекомых.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин перечислил страны, в которые не рекомендует выезжать казахстанцам. - В первую очередь Мадагаскар. Там ежегодно тысячи случаев лёгочной чумы. Я бы рекомендовал поменьше ездить в Бразилию, там и лихорадка Денге, и вирус Эбола, и жёлтая лихорадка. Там население привитое, но у нас в стране не прививают, потому что небольшой контингент туда выезжает. Точно я бы не рекомендовал выезжать в Демократическую республику Конго и в страны западного региона африканского континента. По данным ВОЗ, заболеваемость Эболой в Конго вышла из-под контроля, – рассказал он на пресс-конференции в СЦК. Жандарбек Бекшин напомнил, что в 2019 году более 423 тысяч человек заразились холерой. 760 случаев завершились летальным исходом. - Обращаю внимание туристов на Таиланд. Там, только по официальным данным, зарегистрировано более 30 тысяч случаев заражения лихорадкой Денге. Из них 90 завершились летальным исходом. Эта ситуация прослеживается и в Сингапуре – более двух тысяч случаев, в Бразилии – более 12 тысяч случаев, в Малайзии, Филиппинах – там от 37 до 57 тысяч случаев заболеваний. Естественно, есть и летальность. Наши туристы могут привезти эти заболевания нам, – сказал он. За последние два года девять казахстанцев заболели лихорадкой Денге. Туристы отдыхали в Индии, Таиланде, Вьетнаме и Сингапуре. Также зарегистрировано 10 случаев холеры. Инфекцию завезли индийские туристы, которые приезжали на горнолыжный курорт Шымбулак в Алматы. Жандарбек Бекшин дал казахстанцам, собирающимся посещать экзотические страны, несколько советов: