После ремонта внимание в этой спальне привлекает простата, романтичность и близость к природе, что способствует крепкому сну и безмятежному отдыху. Расскажу как этого добиться.
  1. Для отделки стен использовали краску, дающую глубокий природный цвет. Краской можно покрыть как гладкие стены, так и фактурную штукатурку. Также можете использовать текстильные однотонные обои.
  2. Покрывало ручной работы в лоскутном стиле идеально подошло для кровати. Дополнением к нему стали подушки в неяркой натуральной гамме, схожей с оттенками на покрывале.
  3. Вместо классических тумбочек использую деревянный комод и милый круглый столик. Объединяющий акцент – одинаковые настольные лампы, поселились в комнате и прекрасно вписались в интерьер.
  4. Такое оформление называется – стиль кантри. Целость добавляет пол светлого оттенка. Стиль подразумевает деревянное покрытие, можно менее затратный выбрать - ламинат, имитирующий натуральную древесину. Ну а я, пока, выбрала мягкое ковровое покрытие. 