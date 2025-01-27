Главный спасатель ЗКО покинул свой пост

Руслан Касыбаев возглавил региональный департамент по ЧС лишь год назад - в феврале 2024-ого

Руслан Касыбаев возглавил региональный департамент по ЧС лишь год назад - в феврале 2024-ого.

Ранее он занимал пост руководителя ДЧС Алматы, однако в 2022 году антикоррупционная служба завела на него уголовное дело, якобы за получение взятки. Спустя 2 года суд оправдал его, и Касыбаева назначили главой ДЧС по ЗКО.

Как стало известно, Руслан Касыбаев решил покинуть эту должность по собственному желанию. Информацию подтвердили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет Жанболат Жаншин.