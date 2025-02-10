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Спорт

Главный тренер Казахстана прокомментировал историческое «золото» на Азиаде

"Главнокомандующий" казахстанских шорт-трекистов Пётр Гамидов оценил успех своих подопечных на Азиатских играх в Харбине (Китай).
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Главный тренер Казахстана прокомментировал историческое «золото» на Азиаде

Казахстанская сборная на нынешних Азиатских играх уже добилась немалого успеха. Особенно если учесть первую золотую медаль, которые завоевали наши шорт-трекисты.

Главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку Пётр Гамидов не стал скрывать своей радости после взятия исторического "золота" наших спортсменов и поделился мыслями после триумфа:

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— Безусловно мы рады первому месту. Была большая ответственность. Наша команда открывала медальный зачет, и в итоге выиграла первую золотую награду на этой Азиаде. Желаем всем остальным видам спорта "золота", чтобы все получилось задуманное. Мы старались, поработали. И уже сегодня ночью улетаем на этапы Кубка мира, —  сказал он.

Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин встретился со спортсменами на Азиаде-2025.

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