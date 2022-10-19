- Г. в силу должностного положения, действовал в пользу К., через посредника своего доверенного лица З. неоднократно получал взятки. Кроме того, Г. завладел их денежными средствами в размере 30 000 тенге, - говорится постановлении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Атырауский суд №2 рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции региона Г. Его обвиняли в неоднократном получении взятки и мошенничестве с использованием служебного положения. Также на скамье подсудимых некто К. за неоднократную дачу взятки и З. за неоднократное посредничество во взяточничестве.Все подсудимые свою вину признали и заключили процессуальное соглашение. Приговором суда чиновник признан виновным и должен пополнить казну на 4 900 000 тенге. Также ему пожизненно нельзя занимать должности на государственной службе. Посредник чиновника должен заплатить штраф в размере 1 350 000 тенге, и также не сможет работать на госслужбе. А К., который давал взятки, обязан выплатить 5 750 000 тенге штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.