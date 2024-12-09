Глобальный технологический бренд HONOR представил в Казахстане новый HONOR X9c

В Казахстане официально представлен новый смартфон HONOR X9c. Это новое пополнение популярной линейки смартфонов серии Х, миссия которой – сделать новейшие высокие технологии доступными каждому. Этот смартфон устанавливает новый стандарт качества в среднем ценовом сегменте благодаря исключительной прочности, длительному времени автономной работы, превосходному качеству дисплея, возможностям фотографирования и интеллектуальным функциям на основе ИИ.

В Казахстане официально представлен новый смартфон HONOR X9c. Это новое пополнение популярной линейки смартфонов серии Х, миссия которой – сделать новейшие высокие технологии доступными каждому. Этот смартфон устанавливает новый стандарт качества в среднем ценовом сегменте благодаря исключительной прочности, длительному времени автономной работы, превосходному качеству дисплея, возможностям фотографирования и интеллектуальным функциям на основе ИИ.

Прочность и защита 360°

HONOR X9c оснащён новейшей технологией HONOR Anti-Drop Display, которая обеспечивает защиту от падений с высоты до 2 метров. Улучшенное закалённое стекло и специальный защитный экран гарантируют надёжность, а уникальный дизайн с изогнутыми гранями защищает углы устройства. Смартфон также защищен трёхслойной защитой от воды по стандарту IP65M. Это значит, что он выдерживает погружение в воду на глубину до 25 см в течение 5 минут. А специальная функция управления с мокрыми пальцами гарантирует комфортное использование в любых условиях. Комментирует Джонибек Вэй, региональный директор HONOR:

- HONOR продолжает задавать стиль в сегменте смартфонов для людей с активным образом жизни. HONOR X9c предлагает казахстанцам идеальное сочетание высоких технологий, премиального дизайна и надежности. Высокое качество съёмки вкупе с всесторонней защитой и автономностью даёт обладателю HONOR X9c абсолютную свободу как в творчестве, так и в повседневных задачах.

Мощная батарея и быстрая зарядка

HONOR X9c стал первым смартфоном в среднем ценовом сегменте с кремний-углеродной батареей ёмкостью 6600 мА·ч. Она обеспечивает до 48,4 часов потокового воспроизведения музыки и 25,8 часов просмотра видео на одном заряде. В сочетании с системой управления энергией HONOR устройство сохраняет работоспособность в экстремальных температурах от -30°C до 55°C, позволяя совершать звонки на протяжении 20 часов звонков при -30°C и до 30 часов при 55°C. Даже если заряд батареи опустится до 2%, ИИ оптимизирует работу устройства и позволит совершить звонок продолжительностью до 50 минут. Технология 66W HONOR SuperCharge обеспечивает быструю зарядку, а система AI Safe Charging гарантирует безопасность батареи и устройства.

Ультра-четкий экран с защитой зрения

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой 1,07 миллиарда цветов и разрешением 1.5K. Яркость HDR достигает 4000 нит, обеспечивая чёткую и насыщенную картинку. Частота обновления 120 Гц делает интерфейс невероятно плавным. HONOR X9c оснащен системами защиты зрения, что гарантирует безопасность глаз даже при продолжительном использовании.

Фотокамера профессионального уровня с функциями ИИ

Основная камера HONOR X9c оснащена 108-МП сенсором с технологией объединения пикселей 9-в-1 для получения детализированных и ярких снимков даже в условиях низкой освещенности. Три режима портретной съёмки (1x, 2x и 3x) позволяют создавать портреты высокого качества. Технология OIS минимизирует размытость, а функции ИИ, такие как AI Motion Sensing и AI Eraser, упрощают процесс обработки изображений.

Стильный дизайн и интеллектуальный интерфейс

HONOR X9c весит всего 189 г и имеет толщину 7,98 мм. Смартфон работает на базе MagicOS 8.0 на Android 14, предлагая комфортный пользовательский опыт взаимодействия со всеми функциями устройства.

Цвета, цены и доступность

HONOR X9c представлен в трёх стильных цветах: Титановый фиолетовый, Нефритовый голубой и Полночный черный. Смартфон доступен во всех официальных точках продаж по цене 199990 тенге с конфигурацией памяти 8+256 и 209990 тенге с конфигурацией памяти 12+256. С адресами магазинов, а также детальным описанием устройства можно познакомиться по ссылке.

Более подробная информация на официальном сайте HONOR: https://www.honor.com/kz/ . Позвонить или написать можно в любое время, с 9:00 до 01:00: телефон горячей линии: 8 800 100 7777 (бесплатно с любого оператора РК). Онлайн-чат на сайте: https://www.honor.com/kz/support/ . Email: kz_support@honor.com. Телеграмм-чат: t.me/honorKZ_bot.